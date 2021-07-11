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虞仕藝畫筆戰勝霸凌 獲獎作品有望登大螢幕

記者牟蘭／紐約報導
虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)
虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)

今年21歲的中國移民虞仕藝，以三幅作品從千名選手中脫穎而出，成為「未來比賽」(Future Contest)的插畫家的優勝者之一，作品日後將有機會登上螢幕；她說，十歲移民美國後，曾遭遇校園霸凌，是畫筆幫她解困，讓她對畫畫產生深刻的感情。

虞仕藝從千名選手中脫穎而出，成為未來比賽的插畫家的優勝者之一。(虞仕藝提供)
虞仕藝從千名選手中脫穎而出，成為未來比賽的插畫家的優勝者之一。(虞仕藝提供)

虞仕藝從上千名參賽者脫穎而出，成為該比賽12名獲勝的插畫師之一，作品將刊登在暢銷科幻小說集L. Ron Hubbard Presents Writers of the Future，10月並將至好萊塢出席頒獎典禮及研討會，對於此次獲獎，虞仕藝感到非常榮幸，更堅定她的藝術之路。

虞仕藝說，她六歲學習畫畫，十歲時與父母從中國寧波市移民美國，因對新環境的陌生以及家中經濟的壓力，她重新拾起畫筆，抒發自己的心情；她回憶，剛來美國時，曾遭到同學的校園霸凌，她只能通過畫筆排解內心的壓力，但作品被霸凌者看到後，對方贊嘆她的畫作，不僅停止欺負她，還幫她推廣畫作，兩人成為朋友。

虞仕藝隨後就讀拉瓜地亞音樂藝術表演高中，畢業後申請進入紐約時裝學院(FIT)，她起初遵循父母的建議，為好找工作，選擇珠寶設計與時尚商業管理的專業，但最終遵循內心，改選藝術，主攻插畫；她說，當下最享受的就是與志同道合的同學及友人一起想像，創作。

虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)
虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)

除了畫畫外，虞仕藝還在AmeriCorps擔任義工，為受疫情影響遊民派餐食；她指，因自己是移民，更能了解這些低收入者的艱辛，因此當義工，為有需的家庭送暖。

對於日益四起的仇恨亞裔犯罪，她表示，在畫中運用中國元素，傳遞中國文化，用藝術消除偏見，表達自己內心所想。

這項大賽的主辦方銀河出版社(Galaxy Press)顧德溫(John Goodwin)稱讚虞仕藝的作品角度獨特且充滿對大自然的幻想；自1982年舉辦以來，未來插畫與作家比賽已頒發了超過100萬元的獎金和版稅，本次大賽的獲獎者的作品將製成漫畫書，或投入電視與電影的製作。

虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)
虞仕藝的三幅作品之一。(虞仕藝提供)

中國 移民 美國

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