疫情下停辦1年 亞裔50傑出企業家獎晚宴將復辦

亞美商業發展中心今年獎恢復舉辦「亞裔50傑出企業家」頒獎晚宴及峰會。（亞美商業發展中心提供）

紐約亞美商業發展中心本周宣布，去年因新冠疫情 而取消的「亞裔 50傑出企業家頒獎晚宴」，今年將恢復舉辦，該獎歷經20年，在如今疫情及針對亞裔仇恨犯罪發酵的雙重不利環境中，表彰亞裔商業領袖對美國 貢獻更顯重要和意義，頒獎禮同日也將舉辦相關論壇。

致力亞裔增強在美國商界競爭力、促進主流社會認同亞裔對美國經濟貢獻的亞美商業發展中心，從2001年起每年頒發「亞裔50傑出企業家獎」，並舉行商業峰會及頒獎典禮，已表彰850多位在美國企業中表現優異的傑出亞裔領導者及亞裔企業家。

主辦方表示，將於9月15日在曼哈頓的亞洲協會舉行商業高峰論壇，商議如何增加亞裔在企業領導層中的代表性、聚焦少數群體作為「新多數」聯盟，如何促進社會正義和經濟公平的話題進行討論、並就如何培養新一代亞裔領導人、以及亞裔社群參與公民活動的重要性展開探討。

活動日當晚則將在華爾街的Cipriani酒店舉行頒獎晚宴，AT&T Business首席執行官Anne Chow 將發表主題演講，她和 Heidrick & Struggles 首席執行官 Krishnan Rajagapolan也將獲頒最高榮譽「頂峰獎」；主辦方表示，Anne Chow曾在2009年時榮獲該年度的亞裔50傑出企業家獎，如今再獲2021年頂峰獎，開一人先後獲兩獎的先河。