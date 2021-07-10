大紐約區華人教育基金會 頒獎16華裔學子
疫情趨緩，第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，從線上回歸實體，9日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行，16名優秀華裔學子獲頒獎學金。
大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，今年多名獲獎者都是家中的首位大學生，期盼他們日後完成學業，回饋社區，她感謝世界日報的捐款，並表示相關專題報導會在世界周刊陸續登出。
16名獲獎學生中，有五人各獲得每年1000元優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2021 Chinese Dollars)，一人獲得每年1000元麥鳳娟紀念獎學金(2021 Salina Mai Memorial Scholarship)，兩人各獲每年2500元的紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，七人各獲得每年2500元的雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)，一人獲每年1000元的新移民學生獎學金。
獲獎學生均已被各大名校錄取，包括將入讀哈佛大學的林恩、胡弘毅、蔡穎培與王恩誠、耶魯大學的林玲、鄭瀟逸與黃薏琪、哥倫比亞大學的朱泳勤、 康乃爾大學的羅美婷、麻省理工學院的徐子琪、卡內基梅隆大學的李嘉彬、柏克萊加大的項文婕、賓州大學華頓商學院鄭雅雯、喬治城大學陳美帆、本特利大學(Bentley University)的高穎紅。
去年被史丹福大學大學錄取的楊義盛，因疫情影響，申請一年的休學年(Gap Year)，今年開始他的大學生活，當日他也與其他學生一同領獎。
晚會還邀請多位2017年獲獎生線上為本屆得獎者送上祝福，國會眾議員孟昭文也通過視訊鼓勵致賀。
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