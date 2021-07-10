我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

大紐約區華人教育基金會 頒獎16華裔學子

記者牟蘭／紐約報導
第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，邀請本屆的畢業生與2017年獎學金得主參與。(記者牟蘭／攝影)
第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，邀請本屆的畢業生與2017年獎學金得主參與。(記者牟蘭／攝影)

疫情趨緩，第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，從線上回歸實體，9日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行，16名優秀華裔學子獲頒獎學金。

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，今年多名獲獎者都是家中的首位大學生，期盼他們日後完成學業，回饋社區，她感謝世界日報的捐款，並表示相關專題報導會在世界周刊陸續登出。

李嘉彬(右)與胡弘毅(中)各獲4000元的紐約人壽獎學金。(記者牟蘭／攝影)
李嘉彬(右)與胡弘毅(中)各獲4000元的紐約人壽獎學金。(記者牟蘭／攝影)

16名獲獎學生中，有五人各獲得每年1000元優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2021 Chinese Dollars)，一人獲得每年1000元麥鳳娟紀念獎學金(2021 Salina Mai Memorial Scholarship)，兩人各獲每年2500元的紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，七人各獲得每年2500元的雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)，一人獲每年1000元的新移民學生獎學金。

今年有七名學生獲得雲吞食品成就獎學金。(記者牟蘭／攝影)
今年有七名學生獲得雲吞食品成就獎學金。(記者牟蘭／攝影)

獲獎學生均已被各大名校錄取，包括將入讀哈佛大學的林恩、胡弘毅、蔡穎培與王恩誠、耶魯大學的林玲、鄭瀟逸與黃薏琪、哥倫比亞大學的朱泳勤、 康乃爾大學的羅美婷、麻省理工學院的徐子琪、卡內基梅隆大學的李嘉彬、柏克萊加大的項文婕、賓州大學華頓商學院鄭雅雯、喬治城大學陳美帆、本特利大學(Bentley University)的高穎紅。

李德怡表示，今年大紐約區華人教育基金會多位獎學金得主都是家中的首位大學生，這筆獎...
李德怡表示，今年大紐約區華人教育基金會多位獎學金得主都是家中的首位大學生，這筆獎學金將為他們提供經濟支持。(記者牟蘭／攝影)

去年被史丹福大學大學錄取的楊義盛，因疫情影響，申請一年的休學年(Gap Year)，今年開始他的大學生活，當日他也與其他學生一同領獎。

晚會還邀請多位2017年獲獎生線上為本屆得獎者送上祝福，國會眾議員孟昭文也通過視訊鼓勵致賀。

第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮。(記者牟蘭／攝影)
第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮。(記者牟蘭／攝影)
今年有有五名學生各獲得4000元優秀學生獎學金，一人獲得4000元麥鳳娟紀念獎學...
今年有有五名學生各獲得4000元優秀學生獎學金，一人獲得4000元麥鳳娟紀念獎學金。(記者牟蘭／攝影)

紐約 疫情 教育

上一則

新鮮草原26小學擴建 2024年將增458學額

下一則

疫情重創家中生計 華裔學子逆流申請名校

延伸閱讀

披薩店加盟主吳旻融家道中落 打工拚出數十家店

披薩店加盟主吳旻融家道中落 打工拚出數十家店
紐約州樂高主題公園 今起正式開放

紐約州樂高主題公園 今起正式開放
快看世界／愛莎襲紐約 直擊地鐵、高速大型淹水現場

快看世界／愛莎襲紐約 直擊地鐵、高速大型淹水現場
熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷
前康寧公司華裔科學家 經濟間諜罪被訴

前康寧公司華裔科學家 經濟間諜罪被訴

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

2021-07-06 09:18
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
紐約州府3日數據顯示，州內單日新冠死亡病例降至二人，是近九個多月來最低值，但州府仍呼籲大家戴口罩，未接種者快打疫苗。(美聯社)

創新低 紐約州單日新冠死亡僅2人 確診數卻反彈增加

2021-07-04 09:13
亞當斯宣布紐約市長民主黨初選出線，料將當選紐約市長。(美聯社)

紐約市長初選 亞當斯宣布勝選 得票率逾半

2021-07-06 20:20

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？