大紐約區華人教育基金會 頒獎16華裔學子

第16屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，邀請本屆的畢業生與2017年獎學金得主參與。(記者牟蘭／攝影)

疫情 趨緩，第16屆大紐約 區華人教育 基金會獎學金頒獎典禮，從線上回歸實體，9日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行，16名優秀華裔學子獲頒獎學金。

大紐約區華人教育基金會會長、世界日報執行董事李德怡表示，今年多名獲獎者都是家中的首位大學生，期盼他們日後完成學業，回饋社區，她感謝世界日報的捐款，並表示相關專題報導會在世界周刊陸續登出。

李嘉彬(右)與胡弘毅(中)各獲4000元的紐約人壽獎學金。(記者牟蘭／攝影)

16名獲獎學生中，有五人各獲得每年1000元優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2021 Chinese Dollars)，一人獲得每年1000元麥鳳娟紀念獎學金(2021 Salina Mai Memorial Scholarship)，兩人各獲每年2500元的紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，七人各獲得每年2500元的雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)，一人獲每年1000元的新移民學生獎學金。

今年有七名學生獲得雲吞食品成就獎學金。(記者牟蘭／攝影)

獲獎學生均已被各大名校錄取，包括將入讀哈佛大學的林恩、胡弘毅、蔡穎培與王恩誠、耶魯大學的林玲、鄭瀟逸與黃薏琪、哥倫比亞大學的朱泳勤、 康乃爾大學的羅美婷、麻省理工學院的徐子琪、卡內基梅隆大學的李嘉彬、柏克萊加大的項文婕、賓州大學華頓商學院鄭雅雯、喬治城大學陳美帆、本特利大學(Bentley University)的高穎紅。

李德怡表示，今年大紐約區華人教育基金會多位獎學金得主都是家中的首位大學生，這筆獎學金將為他們提供經濟支持。(記者牟蘭／攝影)

去年被史丹福大學大學錄取的楊義盛，因疫情影響，申請一年的休學年(Gap Year)，今年開始他的大學生活，當日他也與其他學生一同領獎。

晚會還邀請多位2017年獲獎生線上為本屆得獎者送上祝福，國會眾議員孟昭文也通過視訊鼓勵致賀。