疫情重創家中生計 華裔學子逆流申請名校

高穎紅(左)與林玲(右)疫期家中經濟受影響，但都憑藉努力申請進入心儀的大學。(記者牟蘭／攝影)

去年疫情 爆發，移民家庭 尤其受到重創，這些家庭的華裔學子不僅要幫助父母，還要兼顧學業。大紐約區華人教育基金會獎學金獲獎生9日分享自身故事，鼓勵勇敢築夢。

雲吞獎學金獲獎者林恩，父母來自中國 福州，四個月大時，父母因要打理新開的餐廳，將她送到中國，由奶奶代為照顧，四歲回到美國與父母生活。成長過程，她成了父母的幫手，幫忙照顧妹妹，並打理家中生意。

林恩說，雖然父母忙於工作，但對她的學業要求嚴格；她說，去年疫情爆發，餐廳受到衝擊，她在申請大學期間，還要幫不諳英文的父母申請「薪資保護貸款計畫」(PPP)等補助，一家人熬過最艱難的時刻。

今年即將進入哈佛就讀的林恩是家中第一個大學生，父母雖為她驕傲，但也擔憂高昂的學費與生活費，她感謝雲吞獎學金的贊助，減輕她與家人的負擔，她說，日後計畫研究歷史與科學專業，專攻低收入地區的醫療問題，希望能回饋社區。

雲吞獎學金的獲獎者林玲，父母也來自福州，在長島蘇福克郡經營一家外賣中餐廳；她很小就到父母的店中幫忙，看到父母辛苦打拚不易，每日工作十多個小時，去年疫情爆發後，生意受到衝擊，一度關閉兩個月，重啟後，物價調漲，經營不易。

但讓一家人高興的是，她成功申請進入耶魯大學，父母得知她獲得雲吞獎學金後，為她感到驕傲；她表示，日後希望成為一名作家，創作更多與亞裔文化有關作品。

新移民獎學金的獲獎者高穎紅，2019年從廣東省江門市來美，與父母居住在布碌崙(布魯克林)的羊頭灣；受疫情的影響，她的父母去年3月到6月間，因工廠關門，家中失去收入。

高穎紅說，父母連高中都沒有畢業，她的學習只能靠自己，由於所就讀的John Dewey高中學生太多，老師本就「分身乏術」，她靠著「厚臉皮」不懂就問，通過遠程教育「趕進度」，順利申請進入麻州的本特利大學主修金融與經濟專業，目前在一家房地產公司實習，希望以此提高英文水平，積累工作經驗。