27處高速路休息站整修 增餐飲、服務

27處整修的休息站地圖。(取自州高速公路管理局網站)

紐約州 高速公路管理局(Thruway Authority)本周宣布，7月底將開始整修紐約市至水牛城之間87及90號公路，共27處高速公路休息站，並新增多家著名快餐連鎖店、增加電動車 和卡車的服務等；這也是自1990年代以來，高速公路休息站首次大規模整修。

此項目耗資4.5億元，29日(周四)開始動工，有十個休息站將關閉，以便開始第一階段的工作；還有六個休息站將於明年開工；施工期間會繼續提供加油服務。

整修後的休息站，新增設施和服務包括Taste NY農夫市集、野餐區、遊樂區、寵物區，還有電動車充電站、商業司機服務，包括增加卡車停車位、淋浴、洗衣設施和健身中心。

項目還包括提供新的餐飲選擇，一些知名快餐連鎖店將進駐，包括：Shake Shack、佰百雞(Popeyes)、Panera、漢堡王(Burger King)、熊貓快餐(Panda Express)、星巴克 (Starbucks)、Chick-fil-A。Dunkin’ Donuts、Taste NY、綠蘋果便利店(Applegreen Convenience Store)等。

高速公路管理局執行主任德里斯科爾(Matthew J. Driscoll)說，「隨著這項備受期待的項目於本月開工，民眾將獲得全新的旅行體驗；這個龐大的項目將使建築物和便利設施現代化，通過新餐廳和Taste NY產品提供多樣化和健康的食品選擇，並增強商業卡車運輸行業的便利設施，我們迫不及待想讓旅客體驗這些現代化設施。」

紐約州的高速公路休息站最初建於1950年代，最後一次重大整修是在1990年代。站點整修詳情可至網站：www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/service-area-project/locations.html。