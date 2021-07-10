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愛莎肇強風豪雨 樹倒壓地鐵…交通大亂 通勤客抓狂

記者顏潔恩／紐約報導
工作人員處理因風雨倒在軌道上的樹木，班次一度受阻。(取自NYCT推特)
工作人員處理因風雨倒在軌道上的樹木，班次一度受阻。(取自NYCT推特)

熱帶風暴愛莎(Elsa)帶來強風大雨，布碌崙(布魯克林)華社多處地鐵站9日受到影響，因大量倒樹暫停地鐵服務，乘客被迫轉線，通勤時段交通大亂，抱怨聲不斷。

在靠近8大道地鐵站南向行駛的軌道上，因一棵大樹倒下，造成N線列車無法順利運營；該站上午多名工作人員在現場處理，但因一時半刻無法解決，宣布停止在該站停靠。

因N線突然改在另一條軌道行駛，只能從59街開始到國王郡高速公路地鐵站採快車(express)，8大道地鐵站不少華人通勤客抱怨，並隨即在微信朋友圈廣而告之；工作人員也只能勸說乘客搭乘曼哈頓方向列車，到其他站換線或同樣搭乘N線至南部的站點轉公車。

大約中午，工作人員鋸掉並移開樹木後，市捷運局宣布恢復N車南向行駛的站點，但列車會延誤到站。

除N線列車外，B、Q線南向途經的M大道地鐵站也發生倒樹，南向行駛的Q車從Dekalb大道起改走N車路線、B車則改走D車路線，讓不少乘客感到疑惑，在月台上不停詢問。所幸狀況很快排除，之後便恢復從Dekalb大道至最後一站康尼島的線路；當局在推特上表示，發現有一棵大樹倒下時，迅速地叫停列車，讓工作人員安全地移除大樹，因特殊原因而造成這樣的狀況，感謝社區民眾的耐心。

除風雨引起的狀況連連外，F線南向途經的國王郡高速公路地鐵站在傍晚6時左右，也因一名乘客不慎跌落月台，造成雙向列車的延誤；當局將受傷的乘客從軌道救上來，隨後恢復服務。

因8大道地鐵站附近大樹坍塌，工作人員合力移除樹木。(記者顏潔恩╱攝影)
因8大道地鐵站附近大樹坍塌，工作人員合力移除樹木。(記者顏潔恩╱攝影)
大樹倒在Q線軌道上移除後，已恢復服務。(取自NYCT推特)
大樹倒在Q線軌道上移除後，已恢復服務。(取自NYCT推特)

地鐵站 8大道 熱帶風暴

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