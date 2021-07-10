疫後死亡交通事故大增…無證外賣郎遭撞亡 駕駛在逃

交通死亡肇事案件疫後激增，紐約再傳外賣郎被撞身亡悲劇。(記者張晨／攝影)

曼哈頓下東城8日晚發生一起肇事逃逸案件，一名24歲的亞裔 無證外賣郎在送餐途中被車撞倒後送醫不治；今年全市已有超過130人死於車禍 ，在疫後恢復階段增長尤其明顯，是2014年白思豪(Bill de Blasio)任職紐約市 長以來的最高值。

警方表示，案件發生在當日晚11時，24歲的烏拉(Borkot Ullah)在克林頓街(Clinton St.)騎著電單車由南向北穿過東豪斯頓街(East Houston St.)時，遭一輛黑色休旅車撞成重傷，送醫不治，肇事駕駛逃離現場。

現場錄像顯示，烏拉的電單車開著照明燈，但肇事駕駛因搶在變燈時突然轉彎，撞倒烏拉；事故發生後，兩名警察經過，停車查看傷者。

最近贏得民主黨初選的第39選區市議員候選人漢尼夫(Shahana Hanif)同為亞裔，表示烏拉是無證工人權利組織「Desis Rising Up and Moving」的成員。

紐約市交通死亡人數隨著疫後復甦激增，數據顯示，今年已有131人死於車禍，是2014年白思豪就任市長以來的最高紀錄；而烏拉也是今年第14名死於交通事故的單車騎士。

市府將交通死亡人數的不斷上升歸咎於魯莽駕駛駕駛增加，自去年開始，這些人利用疫情高峰時空蕩的街道，一直保持著這種致命的習慣。