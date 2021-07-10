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紐約客談／戶外用餐再延 復工後交通堪憂

紐約客談

各項防疫限制也開始鬆綁，從初期的寥寥幾把餐桌椅，到如今泡泡房、玻璃屋，室外餐飲區的演變迅速，跟上了紐約的快節奏；曼哈頓華埠，有業者已經拆除了造價不菲的室外涼棚，也有商家持續改良。

州長葛謨(Andrew Cuomo)本周簽法，將餐館、酒吧使用屬於政府管轄的街道和人行道提供戶外就餐的方式，再延長一年，以繼續給遭受疫情打擊的餐飲業充足時間和空間復甦。

有些人認為，額外且免費的餐位可幫助餐廳賺更多，而許多業者，根據不同的定位或地理位置，已經在過去一年多做出多次調整。

一些定位稍高的餐廳希望恢復室內良好的服務和就餐環境，室外餐位作為燃眉之急便視為多餘，而一些外族裔食客居多的餐廳仍依舊保留著室外餐位，甚至加工修繕，但對於大多數華裔食客，若非過分擁擠，一般會選擇室內；最後一類便是還未正式恢復堂食或室內區域較小的餐廳，室外餐位也成為不可獲缺的元素。

根據紐約市交通局數據，全市已經將8550個停車空間轉變為戶外用餐座位，曼哈頓華埠緊鄰下城政府辦公圈，停靠的車輛大部分為特殊牌照，更因為餐位的占用而變得擁擠不堪，正式恢復疫情前的辦公室上班之後，包厘街、堅尼路的交通壓力料會加劇。

市府州府順應疫情需求的舉措在短時內確實有效，紐約人也享受著新奇的用餐環境，但未來是否能適應復工的腳步？

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 疫情 華埠

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