疫期買車自駕、地鐵乘客未回流 疫後交通更塞了

紐約市公共交通工具的搭乘數仍未恢復疫情之前水平。(記者金春香／攝影)

紐約疫後復甦，各行各業重啟，但公車、地鐵 等公共交通工具的搭乘數仍未恢復疫情 之前水平，反而是大量私家車湧上街頭，導致許多路段擁擠情況更加嚴重。

隨著防疫規定解除，公司開始要求員工返回辦公室上班，根據大都會運輸署統計，6月21至25日其管轄的各大橋共有473萬7064輛車通過，平均每日94萬7413輛。同期，公共交通工具的乘客僅607萬5482人，平均每日121萬3096人；相比2019年疫情爆發前減少42.4%。

統計顯示地鐵乘客減少比率最高，該同一時間內地鐵乘客人數是123萬4672人，平均每日24萬4934人；其中6月25日是疫情爆發以來，地鐵乘客最多的一天，當日有258萬5965人乘坐地鐵；雖然近期乘客數逐漸增加，但相比疫情前仍減少55.8%。

車輛重新回到公路上，不少車主苦不堪言，居住在史泰登島的黃先生稱，每天都要多花費20分鐘時間行駛出史泰登島，感到非常煩躁。疫情期間不少家庭新增加了私家車，恐對接下來的交通進一步帶來壓力；居住在8大道 的林先生稱，疫情期間不少家庭因紓困金增加了收入，加上對公共交通工具防疫的擔憂，選擇新購車輛，「最近半年明顯覺得8大道更加難找車位，路上車輛壅堵情況也更嚴重。」