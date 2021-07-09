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華人抗議7、8大道改單行 怒轟亞當斯罔顧華社權益

記者顏潔恩／紐約報導
華人示威者手持標語，要求當局按照法規辦事。(記者顏潔恩╱攝影)
華人示威者手持標語，要求當局按照法規辦事。(記者顏潔恩╱攝影)

自市交通局(DOT)提出7、8大道改為單行道計畫以來，與當地華社關係惡化，上個月到交通局曼哈頓總部門口抗議後不見態度轉變，8日民眾再到布碌崙(布魯克林)區政廳前抗議，怒斥區長亞當斯(Eric Adams)在此議題上從未出面替華人捍衛權益，當日抗議數小時，但亞當斯未露面。

上百名7、8大道商家和居民於區政廳前示威，他們手持標語、大喊「沒有社區參與、不改單行道」(No voice, no project!)，要當局按照法規辦事、行事透明化；「我們也是選民、生活環境也該受到重視」，華裔居民周國東表示，社區需要的只是當局公正地舉行現場公聽會，聆聽民眾的聲音。

黃啟旺表示，住在8大道30多年，見證當地的變化，確實希望改善交通壅堵，但當局提出的對策有太多缺點，若執意實行，首當其衝會扼殺當地小商家的經濟命脈，居民也只能反擊，發動更大的示威抗議，無論如何不會屈服。

抗議過程中，群眾多次高喊亞當斯的名字，叫他出來面對華人示威者，但亞當斯始終未現身；8大道商家林錚氣憤地說，「他還是布碌崙區長，還沒成為紐約市長，不要忘了自己的身分和職責」。

林錚表示，亞當斯當了八年區長，屢屢在華社開空頭支票，毫無作為，當天抗議那麼久，也不見一個代表還是發言人出來協調，不尊重也不在乎華人的權益。

林錚也說，華社並非反對改道，但市府不能未徵詢更清楚情況的居民和商家，就動用資金修改自認不好的地方；像建單車道、大減停車位，都是社區最不想要的，傷財又浪費資源。

民眾目前積極籌款，這些錢將用來印製衣服、海報、活動場地和租車費用等；林錚說，居民都深知若通過該案，會對社區帶來的危害，踴躍捐錢，已準備為此進行長期抗爭。

群眾手持標語，表達不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
群眾手持標語，表達不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
上百名8大道居民和商家8日於布碌崙區政廳前示威，要求亞當斯出面表態。(記者顏潔恩...
上百名8大道居民和商家8日於布碌崙區政廳前示威，要求亞當斯出面表態。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯 8大道 華人

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