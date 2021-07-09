公校一刀切 華人憂復興流於形式

市長公布「全面學業恢復」計畫，教育人士憂難以惠及所有學生。 (美聯社)

市長白思豪8日公布「全面學業恢復」計畫，華裔教育 人士擔憂流於形式，並以已開課的暑期班計畫為例，指實際名額供不應求；也有學區委員指，公校 師資緊缺，計畫恐難執行，且通用課程「一刀切」，不一定適合所有學生。

紐約華人家長會創辦人朱寶玲表示，市府「全面學業恢復」計畫，涉及多方面，旨在幫助公校生彌補疫情 期間落後的課業，也將幫助華裔新移民家庭的子女，不輸在起跑線上，但她指這項計畫缺乏細則，擔憂市府未能確實解決家長與學生面臨的難題。

朱寶玲以市府日前推行的公校暑期班計畫為例，原本為幫助學生在暑假重拾學業並參與休閒活動，分擔家長的負擔，但實施後，不少法拉盛的華人家長反應，孩子就讀的公校中150名學生只有15人報名成功。

前24學區委員會主席黃友興表示，市府雖然投入6億3500萬元到學業恢復計畫，但疫情爆發至今，公校教師持續緊缺，無論是閱讀能力、培養學生數位技能還是特殊教育服務，都需要大量教師，質疑市府如何在短期內解決這一問題。

黃友興也對全市設立通用課程存疑，指每個學區的學習進展不同，若突然實施「一刀切」政策，擔憂對課業有負面影響。

紐約市居民聯盟的創辦人臧東慧表示，「全面學業恢復」計畫本意是為提高學生成績，但他擔憂市府的官僚作風，將錢投入與教育無關的部門，無法真正幫助學生；他稱公校目前最大的問題就是座位數不足，呼籲市府盡快新建學校。

傳心家長協會會長葉玉嬋表示，特殊兒童在疫情期間被市府的遠程教育忽視，她以患有自閉症的兒子舉例，根本無法通過網路、電腦學習；她說，這些孩子在校園重啟後，出現對外界的恐懼，亟需參加實體的教學與夏令營項目，她期盼市府的新計畫盡快上路，並提供中文等第二語言服務，幫助這些孩子重返校園。