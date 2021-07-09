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全面學業恢復 市府撥款6.35億助公校生提高成績

記者和釗宇／紐約報導
白思豪公布「全面學業恢復」計畫，將撥款6億3500萬元，幫助公校生提高學習成績。(市長辦公室提供)
白思豪公布「全面學業恢復」計畫，將撥款6億3500萬元，幫助公校生提高學習成績。(市長辦公室提供)

紐約市經濟已進入疫後恢復階段，公校預計於9月全面復課；市長白思豪(Bill de Blasio)8日公布「全面學業恢復」計畫(Universal Academic Recovery Plan)，將撥款6億3500萬元，幫助公校生提高學習成績、改善數位技能，並投入特殊教育、設立英語和數學的全市公校通用標準化教材。

該計畫包含六個方面，如早期識字、培養學生的數位技能、幫助學生準備大學申請和進入職場、特殊教育服務、在全市範圍內設立通用課程、加強對學生的社交和情緒管理支持；早期識字方面，市府計畫對全市幼兒園至二年級學生啟動識字水平測試，讓所有學生的閱讀水平達到各年級的要求。

同時，市府還將繼續為更多學生提供平板電腦、筆電等，幫助學生成為「數位公民」，已計畫再訂購17萬5000台數位產品，所有八年級學生都將參加所分配的技術學習項目。

市府還將撥款2億5100萬元增加特殊教育服務資源，包括新設課後班和周末班，為所有特殊教育兒童制定個性化的學習計畫；這些教育項目還將為學生提供更多服務，如職業培訓、演講、理療等，市府還計畫到2022年再新增800個特殊教育學前班名額。

白思豪表示，公校秋季復課和紐約市疫後恢復是最重要的事，「必須讓學生恢復正常學業，同時也多方面照顧學生心理健康。」市教育總監波特(Meisha Ross Porter)表示，這項計畫是與家長、教師和學生充分討論後形成。

市府還將設立全市英語和數學的公校通用課程，今年秋季開始向各學校分發教材，預計2023年全面啟動；白思豪說，市府將為各校圖書館增配900萬本相關新書，該項目將重點強調接受不同文化背景，促進認同多元化，同時也將成為教師職業培訓的一部分。

白思豪公布「全面學業恢復」計畫，將撥款6億3500萬元，幫助公校生提升學習成績、...
白思豪公布「全面學業恢復」計畫，將撥款6億3500萬元，幫助公校生提升學習成績、數位技能。(市長辦公室提供)

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