前康寧公司華裔科學家 經濟間諜罪被訴

王季。(取自國際光學與光子學會網站)

前康寧公司(Corning Inc.)首席科學家王季(Ji Wang，姓名皆音譯)，日前在紐約西區聯邦法院被大陪審團以經濟間諜(Economic Espionage)、竊取商業機密(Theft of Trade Secrets)和違反國際緊急經濟權力法(IEEPA)罪名起訴，若罪成，將面臨最高20年監禁及500萬元罰款。

根據紐約西區聯邦法院文件，59歲的王季於1998年到2019年在位於紐約上州 的康寧公司工作，擔任美國 國防高等研究計畫署(DARPA)光纖激光器研發項目的首席科學家；文件稱，這項研究計畫耗資1600萬元，旨在提高光纖激光器功率至1000倍，受商業機密法規保護，美國政府管制出口。

起訴書指，擁有博士學位的王季，為與他人通過這些光纖技術建立關係，以QuantumWave為名，於2016年7月1日，下載這個非公開並受限的美國國防高等研究計畫署的項目到他的私人設備；文件下載後，他曾與多個中國 政府機構協商，計畫建立一個光纖激光公司。

2015年到2017年期間，王季數次返回中國與相關人員談判，期間他涉嫌違反國際緊急經濟權力法，企圖向中方出售這些光纖激光的數據；與中國機構談判失敗後，他又與一名美國人接洽，要求對方以風險投資的方式，幫助他從事光纖激光的生意。

聯邦檢察官稱，王季披露的這些QuantumWave的光纖激光技術，屬於美國國防機密項目，因此逮捕他並提出控罪。紐約西區聯邦法院法官佩德森(Mark W. Pederson)7日宣布王季被大陪審團起訴三項罪名。