紐約客談／新科議員更多元 市議會或續分化

隨著新一屆市議員出線結果逐漸明朗，下屆市議會將出現歷史上最多元化、最左傾、最多女性的局面，這對紐約市 是福是禍難斷定。

下屆市議會，不出意外將出現第一位穆斯林女性市議員、第一位南亞裔 市議員、第一位公開同性戀非洲裔女市議員、七位出生於美國境外的市議員；而全市51席中，女性議員或將占28席，首次出現「陰盛陽衰」的局面。

另外新科議員中約有15名將為西語裔，高於現在的11人；14名為非洲裔，也多於現在的13人，雖然亞裔市議員也將從兩人增加到六人，但華裔市議員從兩人減少到一人。

整體而言下一屆市議會將有35名新成員為有色人種，高於目前的26人，也反映紐約市人口，29%為西語裔、32%白人、22%非洲裔、13%亞裔。

在此背景下，預計紐約市立法機構將成為歷史上最多元化及最左傾的一屆，而過去紐約市在追求理想中「社會主義」過程中，早已千瘡百孔，還能經得起多久的折騰，讓人憂心。

有望當選市長的亞當斯雖然參選期間堅持走溫和路線，在擔任布碌崙 區長時，他的口號也是拒絕分化、要打造「一個布碌崙」；但面對著這樣一群背景各異的新成員，希望他能堅持己見，讓代表不同利益的這群人團結起來，而不是選擇妥協，最終隨波逐流；否則最終受到傷害的，恐將又會是議會曝光率降低的華裔。

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