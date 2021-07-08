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助餐飲業復甦 葛謨簽法 戶外用餐再延1年

記者金春香／紐約報導
州長葛謨簽法，戶外用餐再延一年，幫助商家復甦。(記者金春香／攝影)
州長葛謨簽法，戶外用餐再延一年，幫助商家復甦。(記者金春香／攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)7日簽法，將州內餐館、酒吧使用屬於市政府管轄的街道和人行道提供戶外就餐的方式再延長一年，以繼續為遭受疫情沉重打擊的餐飲業充足的時間和空間復甦。

葛謨當日還宣布，隨著紐約將疫苗接種重點轉移到社區接種點，州內三處大規模接種點將於周五(9日)關閉，其中包括位於曼哈頓的賈維茨中心(Javits Center)，並會在未來幾周陸續關閉其他疫苗接種點。

葛謨去年6月簽署行政令，允許州內餐飲業者在室內用餐人數在防疫規定下受限期間，申請使用人行道、街邊停車位等空間提供戶外用餐，吸引食客。

該行政令原定於今年6月底到期，州參議員裴所德(Roxanne Persaud)和州眾議員法伊(Pat Fahy)不久前提案要求允許獲得市府營業執照的商家繼續使用街道進行戶外用餐，州議會上月快速通過該提案，葛謨7日簽法，使得這一規定可以繼續延長至明年夏天。

葛謨表示，在疫後重建紐約的過程中，要從過去一年中吸取經驗，很明顯戶外用餐在疫情期間幫助眾多餐飲業者和小商家撐過疫情最嚴重的時期，如今繼續延長這一重要行政令，將給餐廳和酒吧業者提供至關重要的幫助，幫助他們在疫情后復甦，並繼續為紐約經濟注入活力。

根據紐約市交通局數據，全市已經將8550個停車空間轉變為戶外用餐座位，市長白思豪(Bill de Blasio)更稱戶外用餐計畫挽救了餐飲業10萬份工作，市議會去年10月通過法案，將戶外用餐計畫設為永久性的長期計畫，目前交通局正在執行該計畫，打算從明年冬天起接收餐廳和酒吧的長期戶外用餐申請。

葛謨 紐約市 疫情

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