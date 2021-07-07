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國慶長周末紐約51人中槍 葛謨宣布嚴打犯罪

記者金春香／紐約報導
葛謨宣布紐約進入槍枝暴力緊急狀況，多管齊下解決槍擊劇增問題。（州長辦公室提供）
葛謨宣布紐約進入槍枝暴力緊急狀況，多管齊下解決槍擊劇增問題。（州長辦公室提供）

國慶日長周末紐約州有51人遭槍擊，遠超感染新冠病毒的死亡人數，州長葛謨(Andrew Cuomo)6日宣布紐約的槍枝暴力問題已經到達前所未有的嚴重程度，成為新的「流行病」，他宣布紐約進入槍枝暴力緊急狀況，允許州府動用一切必要資源和手段，打擊槍枝暴力犯罪。

葛謨指出，自去年春季起，州內、尤其是紐約市，槍擊數量劇增，截至今年6月6日，全市已經有687人因槍擊死亡或受傷，雖然該數字比1991年同期高達2400人的數字相比較低，但已是2000年春季以來的最高值；而剛剛過去的國慶日周末，州內共有51人遭到槍擊，其中26人在紐約市，今年前六個月槍擊死亡人數比去年同期增加38%。

葛謨表示，緊急行政令將使紐約州能夠像對待公共衛生危機一樣對待槍枝暴力，紐約也成為全國首個宣布槍枝暴力災難緊急狀況的州；他進一步指出，槍枝暴力的受害者族裔分布也不平衡，全國範圍內，59.8%的受害者為非洲裔和西語裔，該數字在紐約市則高達77%。

葛謨宣布，州府將在七個領域加強打擊槍枝暴力，包括集中資源在槍枝暴力嚴重地區有針對性地進行打擊，積極與可能走入歧途的青少年進行對話，努力掃除街上的非法槍枝，不讓危險人群接近槍枝，重建警民關係等。

具體而言，紐約州將設立預防槍枝暴力辦公室，警察部門將被要求向該辦公室提交槍擊案件數據，此外紐約州內槍擊案中使用的槍枝有74%都購於外州，州府會成立槍枝販賣干預小組，致力於組織槍販將非法槍枝帶入紐約。

另外州府會投入7600萬元與多個工會合作共同創造2萬1000多個工作崗位給容易走入犯罪歧途的青少年，州府會支付所有工資。

截至6日，州內70%的12歲以上民眾已經至少接種一劑新冠疫苗；州府還宣布，將開始在州內個郡提供上門注射疫苗服務，以幫助那些希望接種但難以自行前往接種點的民眾。

紐約州黑槍氾濫問題嚴重，圖為州檢察長及皇后區檢方日前合辦槍枝回收活動。(皇后區地...
紐約州黑槍氾濫問題嚴重，圖為州檢察長及皇后區檢方日前合辦槍枝回收活動。(皇后區地檢辦公室提供)

紐約州 槍擊 葛謨

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