民主黨初選 亞當斯宣布獲勝…料成第2位非裔市長

市選舉委員會6日更新計票結果，亞當斯宣布勝選。圖為他在社區拜票。(美聯社)

紐約市 選舉委員會6日更新計票結果，在計入約12萬6000張不在籍選票後，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)確認當選；亞當斯領先前市清潔局長賈西 亞(Kathryn Garcia)8246票，儘管目前仍有近千張問題選票待修正後計入，但無法撼動領先優勢；亞當斯也宣布勝選，將在普選面對共和黨史里華(Curtis Sliwa)，有望成為史上第二位非洲裔紐約市長。

亞當斯在勝選聲明中表示，儘管仍有少量選票未計入，「結果已經明確：工薪階層歷史性、多元性的大聯盟，促成我們初選的勝利；現在起，精力將集中在11月的普選，為那些仍在奮鬥的市民、一直被忽略的人，以及力爭讓紐約市變得更安全、公平、可負擔的人兌現諾言。」

根據更新結果，亞當斯得票率50.5%，賈西亞49.5%；前市長助理威利(Maya Wiley)在倒數第二輪被淘汰前的得票率為30.4%，華裔參選人楊安澤在倒數第三輪被淘汰前的得票率為14.8%。

選舉委員會表示，目前仍有942張有問題的不在籍選票，需要更正信息後計入；不過，鑑於亞當斯領先賈西亞的票數已超過8000張，還未計入的選票料不會改變結果；賈西亞陣營表示，正尋求更清晰的計票結果，「但將繼續支持民主黨候選人。」另外，威利團隊也仍未認輸；選舉委員會表示，將在7月14日前公布最終官方結果。

亞當斯初選出線後，將在普選中面對「守護天使」創始人、共和黨史里華；不過，紐約市民主黨對共和黨選民的比例為七比一，亞當斯贏得普選的可能性很高；如果勝選，他將成為繼丁勤時(David Dinkins)後紐約市史上第二位非洲裔市長；亞當斯與華裔社區關係較好，是不少華裔選民排在楊安澤之後的第二選擇，他支持警察、保留特殊高中考試(SHSAT)等主張也在華裔社區受到歡迎。

市主計長初選方面，左派市議員蘭德(Brad Lander)以51.9%對48.1%的得票率戰勝市議長張晟(Corey Johnson)；蘭德已宣布勝選，承諾未來將努力帶來更多正義與平等；張晟承認敗選。