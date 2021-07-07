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皇后區長選情膠著 布碌崙將誕生西語裔區長

記者朱蕾顏潔恩／紐約報導
雷諾索。(競選團隊提供)
雷諾索。(競選團隊提供)

紐約市民主黨初選最新計票數字6日出爐，皇后區長選舉排在前兩名的參選人理查茲(Donovan Richards)和克勞莉(Elizabeth Crowley)票數更加接近，得票率的差距從此前的2.2%縮小至0.6%，僅差1044票。雷諾索(Antonio Reynoso)以54.8%得票率宣布當選布碌崙(布魯克林)區長，將成為該區首位西語裔區長。

市選舉委員會在納入不在籍選票後再次進行排序複選制計票，6日公布的最新計票結果顯示，華裔參選人最多的法拉盛第20選區，經過八輪計票，黃敏儀共得到4202票，以55.2%的得票率排在首位，比排第二的楊愛倫多797票。黃敏儀極有可能成為法拉盛選區首位亞裔女市議員，以及明年市議會唯一的華裔市議員。

艾姆赫斯特第25選區經過七輪計票，民權、住房律師克里斯南(Shekar Krishnan)以6352票(53.4%)位列第一，華裔陳熠第二，相差805票。森林小丘(Forest Hills)第29選區，任職於市議長辦公室的舒曼琳(Lynn Schulman)獲7228票，得票率60%，領先2407票。

貝賽第19選區，前州參議員艾維樂(Tony Avella)以6427票、54.7%得票率列第一，比前皇后區長預算主任李真(Richard Lee)多1115票。新鮮草原第23選區，韓裔李琳達(Linda Lee)以7170票居首，得票率54.5%，領先1179票。

布碌崙日落公園第38選區市議員此次有多人參選，最新一輪計票阿維勒斯(Alexa Aviles)獲65%、華裔參選人林煜35%，雖林煜暫未宣布敗選，但局勢已定。

班森賀第47市議員選區，與當地華人熟識多年的李凱健(Ari Kagan)以55.8%得票率領先，政治新星帕茲納(Steven Patzer)44.2%居第二；雖帕茲納還未認敗選，李凱健早以勝選姿態向社區謝票，感謝華人支持。

羊頭灣第48選區，只剩猶太裔賽泊斯汀(Steven Saperstein)得票57%、麥瑪麗(Mariya Markh)43%，兩人相差1000多票。

克勞莉。(競選團隊提供)
克勞莉。(競選團隊提供)
理查茲。(競選團隊提供)
理查茲。(競選團隊提供)

華裔 布碌崙 法拉盛

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