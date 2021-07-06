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紐約州參議員將在皇后區 辦免費新冠抗體檢測活動

記者朱蕾／紐約報導

皇后區的紐約州參議員艾達博(Joseph Addabbo)宣布將於23日在皇后區洛克威(Rockaways)舉辦免費新冠抗體檢測活動，歡迎民眾參加，有無保險均可。

艾達博表示，他與當地醫療機構和社區組織合作，將免費新冠抗體檢測帶入社區，「這是已接種新冠疫苗的民眾查看自己是否有新冠抗體的好方法」，上月的首次免費抗體檢測活動，有60餘名民眾參加。

此活動上將進行的測試是快速IgG/IgM抗體測試，可以檢測和區分短期(IgM)和長期(IgG)抗體的存在，將採用幾乎無痛的手指刺破方式，參與者會在大約十分鐘後得到結果。

艾達博說，民眾進行新冠抗體檢測以了解自己是否受到保護很重要，「我在接種疫苗之前進行的抗體測試，結果顯示我沒有抗體；接種兩劑疫苗後，我再次做了抗體檢測，顯示我擁有抗體」。

此免費抗體檢測活動無需保險，任何人均可報名；有興趣的民眾可致電艾達博辦公室(718)738-1111預約，以確保有名額，也可在活動當天直接前往檢測地點。活動聯合舉辦方Valhalla Medics醫療機構將為所有參加抗體測試的人提供贈品。

免費新冠抗體檢測將於23日(周五)中午12時至下午2時舉行，地點在皇后區洛克威公園(Rockaway Park)海灘129街438號(438 Beach 129th St.)。

檢測 皇后區 疫苗

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