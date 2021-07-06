Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta變種來襲，紐約陽性率近日有所反彈；圖為國慶節大批民眾聚集等候觀賞當晚的梅西國慶煙火秀。（記者顏嘉瑩／攝影）

儘管紐約州新冠疫情數據仍然處於低位，但有跡象顯示傳染性更強的Delta變種病毒傳播加速，新冠檢測 陽性率也開始有所抬頭，州長葛謨等民代呼籲還未接種的民眾盡快接種；目前紐約市 已有六成成年人完全接種，亞太裔成年人完全接種率高達77%，為各族裔中最高。

州府數據顯示，全州新冠檢測陽性率5日反彈至0.76%，儘管仍然處於低位，而且可能因國慶日周末檢測人數較少，但這一數字創下近一個月來新高；另外，紐約市的七天平均新冠檢測陽性率升至0.72%，市府網站顯示這一數字處於上升態勢；一些專家和民代擔憂，這可能是由於Delta變種病毒傳播導致的。

市議會健康委員會主席拉文(Mark Levin)表示，在上周新增感染者中，感染Delta病毒的患者已經占到44.4%，而且這一數字在此前一周僅為24%；「我們必須認真對待這一情況；如果有人還沒打疫苗 ，那麼應該馬上去接種。」

不過，除了檢測陽性率上升之外，其他疫情數字仍然處於低位，保持下降趨勢；全州5日僅新增死亡兩例，新冠住院人數也降至330人；目前，已有72.6%的成年人至少接種一劑疫苗；州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，「我們正在努力全面擺脫疫情，隨著愈來愈多的民眾接種，我們的未來是光明的。」

紐約市已有六成成年人完全接種，亞太裔成年人完全接種率高達77%，為各族裔中最高。（州長辦公室提供）

在紐約市，已有67.8%的成年市民至少接種一針，近60%的成年人已經完全接種；其中，亞太裔成年人中已有83%至少接種一針，77%則完全接種，兩項數字在各族裔中均為最高。

目前口罩要求和社交距離的防疫限制已經放鬆，葛謨強調疫苗接種是戰勝疫情的關鍵；此前公衛專家已經表示，在是Delta變種病毒傳播加速的情況下，接種疫苗尤為重要，目前市面上的三種疫苗仍能有效抵禦Delta變種病毒，但比起針對普通毒株，其防禦效力可能變小。