國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰

長周末大批民眾出行，紐約機場出現航站樓擁擠、航班大延誤情況。(史屹君提供)

疫情後首個獨立日長周末結束，5日有大批民眾已經開始乘飛機返家，隨著返程客流高峰的來臨，紐約市 及周邊機場 人潮湧動，登機流程滯後以及航班延誤也接踵而至；有從紐約飛往返回外州的旅客凌晨滯留機場五小時，表示無限期延誤讓其等到崩潰。

來自愛荷華州的中國留學生 史屹君第一次造訪東海岸，這也是他時隔一年多以後第一次搭飛機旅行，「紐約的一切都很美好，讓我感受到了復甦。」但他5日整理行裝返程時，原本訂於早6時30分的班機卻顯示延誤。

「延誤很正常，我也並沒有很擔心。」他說，但隨著廣播15分鐘一次的更新，無限期的等待，讓所有準備離開紐約的人都頗感「失魂落魄」。

他表示，在等待了近四個小時後，登機口的工作人員面對憤怒的旅客表示，是機組人員遲到造成了此次延誤。

史屹君表示，又過了一個小時，廣播才更新航空公司已經找到代替機組成員，且正趕到機場的路上，因為堵車還需等待；這一理由讓不少乘客又好氣又好笑，受到新冠疫情重創的航空業雖然歡迎此番旅遊熱潮的到來，但這跡象表明，旅客的激增已令航空系統供求緊張。

甘迺迪國際機場(JFK)3日也有一座控制塔發生漏水，導致大量旅客遭遇長時間的航班延誤，當日至少有300架次航班受到影響而延誤。

國慶節長周末，全美機場旅客出行人次達到新的里程碑，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)報告稱，1日有214萬7000人次選擇航空旅行，超過2019年同日水平；1日也是2021年以來全美機場安檢人數第11次突破200萬人大關。

美國汽車協會(AAA)則表示，此次長周末預計有4700多萬人乘汽車或飛機出行，這一數字意味著出行人數回到了2019年的水平，同比去年數字，高出40%。