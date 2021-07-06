我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

國慶長周末紐約班機大延誤 旅客等5小時崩潰

記者張晨／紐約報導
長周末大批民眾出行，紐約機場出現航站樓擁擠、航班大延誤情況。(史屹君提供)
長周末大批民眾出行，紐約機場出現航站樓擁擠、航班大延誤情況。(史屹君提供)

疫情後首個獨立日長周末結束，5日有大批民眾已經開始乘飛機返家，隨著返程客流高峰的來臨，紐約市及周邊機場人潮湧動，登機流程滯後以及航班延誤也接踵而至；有從紐約飛往返回外州的旅客凌晨滯留機場五小時，表示無限期延誤讓其等到崩潰。

來自愛荷華州的中國留學生史屹君第一次造訪東海岸，這也是他時隔一年多以後第一次搭飛機旅行，「紐約的一切都很美好，讓我感受到了復甦。」但他5日整理行裝返程時，原本訂於早6時30分的班機卻顯示延誤。

「延誤很正常，我也並沒有很擔心。」他說，但隨著廣播15分鐘一次的更新，無限期的等待，讓所有準備離開紐約的人都頗感「失魂落魄」。

他表示，在等待了近四個小時後，登機口的工作人員面對憤怒的旅客表示，是機組人員遲到造成了此次延誤。

史屹君表示，又過了一個小時，廣播才更新航空公司已經找到代替機組成員，且正趕到機場的路上，因為堵車還需等待；這一理由讓不少乘客又好氣又好笑，受到新冠疫情重創的航空業雖然歡迎此番旅遊熱潮的到來，但這跡象表明，旅客的激增已令航空系統供求緊張。

甘迺迪國際機場(JFK)3日也有一座控制塔發生漏水，導致大量旅客遭遇長時間的航班延誤，當日至少有300架次航班受到影響而延誤。

國慶節長周末，全美機場旅客出行人次達到新的里程碑，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)報告稱，1日有214萬7000人次選擇航空旅行，超過2019年同日水平；1日也是2021年以來全美機場安檢人數第11次突破200萬人大關。

美國汽車協會(AAA)則表示，此次長周末預計有4700多萬人乘汽車或飛機出行，這一數字意味著出行人數回到了2019年的水平，同比去年數字，高出40%。

機場 紐約市 中國留學生

上一則

不在籍票開計 賈西亞：有望超前 亞當斯：有信心領先

下一則

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

延伸閱讀

紐約科學館8日重開 邀民眾「幸福實驗」

紐約科學館8日重開 邀民眾「幸福實驗」
國慶長周末 紐約華埠觀光客回流 商家看見希望

國慶長周末 紐約華埠觀光客回流 商家看見希望
非裔女星國慶節目唱「非裔國歌」 挨轟分裂

非裔女星國慶節目唱「非裔國歌」 挨轟分裂
慶祝國慶 羅省中華會館辦升旗典禮

慶祝國慶 羅省中華會館辦升旗典禮
屋崙機場獨立日旅客人流 去年同期3倍

屋崙機場獨立日旅客人流 去年同期3倍

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導