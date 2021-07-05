梅西煙火秀回歸 規模史上最大

梅西國慶煙火盛大回歸，致敬「平凡英雄」。（記者顏嘉瑩／攝影）

去年因新冠疫情 取消的梅西國慶煙火秀，隨著疫情降溫，今年恢復舉辦，且規模達到史上最大；4日晚間9時25分起，在東河上持續燃放半小時，升起6萬5000枚煙花點亮夜空，致敬團結一致、戰勝疫情的每一位「平凡英雄」。

梅西國慶煙火秀是全美聞名的標誌性國慶日盛會，今年已經是第45屆，在國慶日全美各地煙火秀中，煙火數量最多、最絢麗、觀眾最多，更有諸多明星參與；去年由於的煙火秀因為疫情肆虐，被取消集中大規模燃放，未事先宣布地點地在全市各區分時段多點燃放，並號召民眾在家觀看，國慶日當天僅在帝國大廈燃放了五分鐘。

經過一年多抗疫，紐約市 新冠檢測陽性率連續數周位於1%以下，近60%的成年人已經完成疫苗接種，煙花秀今年得以恢復，並終於迎來大批觀眾現場觀賞。

不過，本次煙花秀也做了嚴格的防疫要求，曼哈頓河岸一側的最佳煙花觀賞區域，僅允許完全接種者進入，工作人員在入口處檢查民眾的接種證，未接種疫苗者則被安排在皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的部分水岸邊公園觀看；由於近日槍擊案不斷，市警也在入口處加強安檢，並採用金屬探測器，並提醒民眾不得攜帶大背包、雨傘、椅子、酒等物品。

表演活動於晚8時開始，表演嘉賓巨星雲集，共慶走出疫情，迎接正常的新生活；演出嘉賓包括酷玩樂隊(Coldplay)、Black Pumas樂隊、歌手Tori Kelly等；本次慶典活動也首次動用無人機表演燈光秀，致敬即將參加東京奧運 會和殘奧會的美國代表隊。

煙花秀9時25分登場，今年燃放的煙花數量約為6萬5000枚，燃放高度達到1000呎，長度則達到一哩；煙花將從五艘駁船上發射，通過盛大慶典，在紐約和全國民眾心中喚起疫後新希望。

煙花升空的背景音樂都是愛國主題，如美國國歌「星條旗之歌」(The Star-Spangled Banner)、「美麗的美利堅」(America the Beautiful)等，致敬紐約市的平凡英雄；煙花樣式則包括多層彩虹、藍色水母、藍白瀑布，每次變換造型，都引來全場民眾歡呼。