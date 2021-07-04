紐約市長初選 或須人工重新計票

紐約選舉委員會員工2日正統計不在籍選票。(美聯社)

目前初選排名前三的民主黨紐約市 長參選人提出，如果最終出爐的票數差距較小，他們將要求重新人工計票，若最終需要人工計票，這也將是紐約市現代歷史上的首次。

根據選舉委員會6月30日更新的排序複選制初步結果，布魯克林區長亞當斯 (Eric Adams)以51.1%的得票率保持領先，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)以48.9%的得票率小幅落後，二人相差1萬4755張票，賈西亞僅領先排名第三的威利(Maya Wiley)347票；不過仍有約13萬張不在籍選票和宣誓選票未計入，勝負依舊未定。

目前亞當斯、賈西亞和威利都各自向選舉委員會提出訴訟，以保護自己挑戰選舉結果的權利；賈西亞的律師Stanley Schlein表示，在紐約市長及市級公職選舉中，都沒有這樣的情況發生。

根據州法，如果參選人的票差距小於總票數的0.5%，即初選中93萬5000張選票中的約4500票，就會引發手動重新計票；若進行手動重新計票，將有法官監督計票過程。

資深選舉律師Jerry Goldfeder表示，出現小於4500票數差距的可能性非常低，他也預計若真的需要人工重計，可能需要數周。

選舉律師John Ciampoli則指，人工計票可能會拖延至9月底才能完成，那將會非常接近11月大選的時間，且將耗用納稅人數百萬元，「此外，0.5%的差距在排序複選制情況下如何計算？是任意兩名參選人之間票數相差低於0.5%嗎？是第一輪還是第二輪計票時呢？」

選舉委員會暫未對此做出回應。

紐約市上一次市長初選人工計票是1917年共和黨初選，此外2019年皇后區 地區檢察官選舉中也出現用三周人工完成約1萬張選票的重新計票。