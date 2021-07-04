我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

紐約市長初選 或須人工重新計票

記者金春香／紐約報導
紐約選舉委員會員工2日正統計不在籍選票。(美聯社)
紐約選舉委員會員工2日正統計不在籍選票。(美聯社)

目前初選排名前三的民主黨紐約市長參選人提出，如果最終出爐的票數差距較小，他們將要求重新人工計票，若最終需要人工計票，這也將是紐約市現代歷史上的首次。

根據選舉委員會6月30日更新的排序複選制初步結果，布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)以51.1%的得票率保持領先，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)以48.9%的得票率小幅落後，二人相差1萬4755張票，賈西亞僅領先排名第三的威利(Maya Wiley)347票；不過仍有約13萬張不在籍選票和宣誓選票未計入，勝負依舊未定。

目前亞當斯、賈西亞和威利都各自向選舉委員會提出訴訟，以保護自己挑戰選舉結果的權利；賈西亞的律師Stanley Schlein表示，在紐約市長及市級公職選舉中，都沒有這樣的情況發生。

根據州法，如果參選人的票差距小於總票數的0.5%，即初選中93萬5000張選票中的約4500票，就會引發手動重新計票；若進行手動重新計票，將有法官監督計票過程。

資深選舉律師Jerry Goldfeder表示，出現小於4500票數差距的可能性非常低，他也預計若真的需要人工重計，可能需要數周。

選舉律師John Ciampoli則指，人工計票可能會拖延至9月底才能完成，那將會非常接近11月大選的時間，且將耗用納稅人數百萬元，「此外，0.5%的差距在排序複選制情況下如何計算？是任意兩名參選人之間票數相差低於0.5%嗎？是第一輪還是第二輪計票時呢？」

選舉委員會暫未對此做出回應。

紐約市上一次市長初選人工計票是1917年共和黨初選，此外2019年皇后區地區檢察官選舉中也出現用三周人工完成約1萬張選票的重新計票。

賈西亞。(美聯社)
賈西亞。(美聯社)
亞當斯。(美聯社)
亞當斯。(美聯社)
威利。(美聯社)
威利。(美聯社)

紐約市 亞當斯 皇后區

上一則

紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心

下一則

法拉盛酒樓外牆脫落 砸傷72歲華翁

延伸閱讀

若紐約市長初選票數差距小 恐將人工重新計票

若紐約市長初選票數差距小 恐將人工重新計票
東奧／西班牙51歲老將第8次出征 打破田徑歷史紀錄

東奧／西班牙51歲老將第8次出征 打破田徑歷史紀錄
亞當斯微弱領先 楊安澤助賈西亞奪第2

亞當斯微弱領先 楊安澤助賈西亞奪第2
不在籍選票 亞當斯料占優…楊安澤：他將獲勝

不在籍選票 亞當斯料占優…楊安澤：他將獲勝
紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤