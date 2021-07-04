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紐約市議員選舉…孟昭文賀黃敏儀勝利 楊愛倫維持信心

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(右)祝賀黃敏儀(左)在選舉獲得成功。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(右)祝賀黃敏儀(左)在選舉獲得成功。(孟昭文辦公室提供)

民主黨初選公布最新計票結果，華裔參選人最多的市議會第20選區黃敏儀(Sandra Ung)以55.7%排在首位，楊愛倫(Ellen Yang)以44.3%的得票率排在第二；兩人3日接受採訪表示，她們對下周即將公布的結果都有信心，期待成為該選區的首位亞裔女市議員。

該選區此次有八人參選，六人為華裔。第六輪排序計票，只剩第一排序順位得票率最高的黃敏儀獲3526票、得票率55.7%，以及第二名楊愛倫獲2804票、得票率為44.3%，下周不在籍選票與宣誓選票後，將確定迎來首位亞裔女市議員。

至於全市亞裔人口第二的多的第23選區，首次參選市議員韓裔李琳達(Linda Lee)獲5737票、得票率53.2%，考兒(Jaslin Kaur)緊隨其後，46.8%；李琳達3日透過聲明宣布獲勝。

李琳達的競選團隊表示，最新的結果未包括不在籍選票與宣誓選票，但依目前數字，第二名想要翻盤，須獲得超過90%的相關選票。

國會眾議員孟昭文3日先後發文慶祝黃敏儀與李琳達；與黃敏儀相識超過20年，稱讚她是值得信任的朋友、志工與同事，見證她出色的工作能力與服務社區的精神，「我很高興的祝賀她獲得當之無愧的勝利(victory)」

對於李琳達，孟昭文說，她多次鼓勵對方競選公職，為能創造的歷史性勝利感到高興；她表示，自己育有兩個有華裔與韓裔血統的兒子，李琳達的勝選，讓韓裔引以為傲，也凸顯韓裔在社區日益增長的影響力。

孟昭文(左)慶祝李琳達(右)在選舉中獲得的成功。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(左)慶祝李琳達(右)在選舉中獲得的成功。(孟昭文辦公室提供)

黃敏儀表示對結果充滿信心，感謝義工的幫助，以及孟昭文與現任市議員顧雅明等支持，並表示，若當選，她將服務社區，為選民發聲，「我相信我們已經在勝利的路上，期待下周即將公布的結果」。

黃敏儀說，若在初選勝出，將繼續為普選努力，獲得選民的信任；對於任期兩年後的計畫，她目前尚不能確定，但承諾會持續服務民眾，為社區爭取合理的資源。

楊愛倫表示，目前還有2000多張缺席投票尚未統計，她對最終結果有信心，仍有翻盤的可能，期待最終的結果公布，並指此次選舉感受到支持者的溫暖與民眾對她過去政績的認可，計畫舉辦感謝宴，答謝所有人的支持。

第20選區市議員有八人參選，六人為華裔，經六輪排序計票，黃敏儀(右一)排名第一，...
第20選區市議員有八人參選，六人為華裔，經六輪排序計票，黃敏儀(右一)排名第一，楊愛倫(右二)緊跟其後；圖為州參議員劉醇逸(左二)日前背書崔容準(左一)、楊愛倫與黃敏儀。(本報檔案照)

韓裔 亞裔 華裔

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