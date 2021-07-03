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「別讓他們邊緣化」角聲辦咖啡廳 培訓特殊兒就業

記者牟蘭／紐約報導
殷臻(右四)與多名「特殊」小員工，日前參與法拉盛角聲中心重啟儀式。(記者牟蘭／攝影)
殷臻(右四)與多名「特殊」小員工，日前參與法拉盛角聲中心重啟儀式。(記者牟蘭／攝影)

「一遍、兩遍......十遍」，基督教角聲佈道團的避風港咖啡室(Haven Cafe)負責人殷臻反覆向她的「小員工」教授咖啡與奶茶製作方法，看到大家掌握技巧，她感到一切辛苦都值得；她說，這些都是發展遲緩的孩子，為幫他們培訓工作技能，咖啡廳疫情期間繼續運營，也成為他們生活中一部分。

避風港咖啡室為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作飲品、打掃與收銀等工作。(殷臻...
避風港咖啡室為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作飲品、打掃與收銀等工作。(殷臻提供)

避風港咖啡室負責人殷臻與她的八名小員工，日前參與法拉盛角聲中心重啟儀式，一些孩子用英文大方介紹自己，感謝義工數個月的照顧，向到場的民眾介紹這個成立一年多的咖啡店。

殷臻表示，她一年多前因機緣加入位於曼哈頓華埠勿街(Mott St.)147號避風港咖啡室，隨後因新冠疫情關閉兩個月，5月重開，以外賣為主，面對空蕩蕩的華埠與不斷增加的病例，她也一度擔憂。

角聲幫助社區中的弱勢群體，為發展遲緩的人群舉辦相關活動。(殷臻提供)
角聲幫助社區中的弱勢群體，為發展遲緩的人群舉辦相關活動。(殷臻提供)

隨著疫情趨緩，殷臻說，避風港咖啡室於去年10月開始，為發展遲緩的孩子提供實習計畫，共有八名13到18歲特殊孩子參與，其中六人患有自閉症，一人患有唐氏綜合症，一人有其他發展遲緩的挑戰，這些孩子在咖啡廳學習製作飲品、打掃與收銀等。

殷臻以簡單的製作咖啡為例，一般人只需演示兩到三遍，但對於這些特殊的孩子要耐心反覆教導，每周兩小時的一對一培訓中，有時只反覆讓他們學習製作一種飲品，通過培訓後，再「上崗」為客人製作，「看到他們有一點點進步，我都非常高興」。

面對這些特殊的「員工」，殷臻說，少數顧客仍會投來異樣的眼光，但她表示，多數客人都會包容地面對，點一杯咖啡或奶茶，支持他們的工作，「我們都應該把他們當朋友」。

避風港咖啡室為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作咖啡等飲品、打掃與收銀等工作。...
避風港咖啡室為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作咖啡等飲品、打掃與收銀等工作。(殷臻提供)

疫情期間，這些孩子因無法通過線上課程學習，也難與其他同齡人溝通，一度被邊緣化；對此，殷臻說，她更希望避風港咖啡室培訓這些孩子，讓他們成年後，能獨立生活。

角聲福音廣場總監陳熾表示，角聲致力於幫助社區中的弱勢群體，除咖啡室外，位於法拉盛賀若斯哈汀快速道路(Horace Harding Expy)的角聲使命中心也為發展遲緩的人群舉辦相關活動，幫助他們融入社會；他呼籲更多善心人士伸出援手，關注這個特殊的群體，與角聲合作為他們提供幫助。

想要參與這項特殊計畫的家長可寄送郵件至[email protected]諮詢詳情。

避風港咖啡室於去年10月開始，為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作咖啡等飲品、...
避風港咖啡室於去年10月開始，為發展遲緩的孩子提供實習計畫，學習製作咖啡等飲品、打掃與收銀等工作。(殷臻提供)

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