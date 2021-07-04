繼往開來 紐約慈濟30歲 百人同慶

紐約慈濟服務社區30年，圖為歷史照片。(記者牟蘭／翻攝)

慈濟基金會紐約 分會3日於法拉盛會所舉辦30周年慶，主題為「立足三十，繼往開來」，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章、刑事鑑識專家李昌鈺博士、市議員顧雅明、亞美醫師協會及多位宗教界代表等出席致意，逾百人參與同慶；紐約分會執行長蘇煜升表示，希望也藉本次活動，慶祝社區疫後重啟，繼續發展慈善、醫療與教育等服務，為社區播撒愛與希望。

蘇煜升表示，紐約分會1991年成立後，致力於慈善、醫療、教育、人文的社區服務，新冠疫情爆發後，慈濟向全世界伸出援手，在中國與美國捐贈大量防疫物資，為耆老與低收入 者定期贈送食物，並對個案進行幫扶計畫。

紐約慈濟服務社區30年，圖為現場展出的歷史照片。(記者牟蘭／攝影)

慈濟基金會的公傳專員郭碧蓮表示，慈濟不僅幫助華人社區，還向其他社區伸出援手；她以長島 分會舉例，有一名血癌末期的六歲西語裔孩童，家中生計困難，去年3月向慈濟求助，慈濟每月為孩子送上資助，帶來愛與希望。

蘇煜升說，慈濟疫期在物質與精神上為低收入與弱勢家庭送關愛，安定社區；未來將繼續發展家庭協助中心，擴大食物發放，繼續免費眼科檢查車活動，並計畫開展醫療診所，並在長島建立幼兒園等，服務社區。

法拉盛慈濟會所還舉辦2000多件古董義賣活動。(記者牟蘭／攝影)

李昌鈺在會上表示，他於2007年與慈濟的創辦人證嚴法師結緣，兩人曾談及孝道，讓他理解孝不僅關乎兒女對父母，更關乎朋友與世人，他一直支持慈濟的發展，當天上午5時從康州的家中出發，驅車前來致意；他說，30年共有2萬多天，慈濟基金會一直在做善事，他感謝慈濟多年的付出。

李光章表示，慈濟在世界的各個角落進行慈善事業，讓台灣的形象從優秀(Good)，變成偉大(Great)，他向慈濟人致謝。顧雅明表示，疫情爆發後，許多政府沒有做到的事情，由像慈濟的非營利組織完成，他期盼政府與慈濟繼續合作，服務社區。

當天的活動還由音樂家蕭壁珠，疫後首次指揮慈濟長島合唱會帶來「愛的真諦」與「奉獻」等歌曲，會所還舉辦2000多件古董義賣活動。