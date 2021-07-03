聯邦救濟60億 白思豪拒增雇警員阻犯罪

接受60億聯邦救濟後，白思豪拒絕雇用更多警員制衡街頭暴力。(記者張晨/攝影)

紐約市 犯罪率持續激增，但市長白思豪 (Bill de Blasio)2日卻宣布，不再雇用更多警員，目前市警人數「恰如其分」；此前，拜登總統已為紐約市提供60億元的聯邦救濟金，並明確表示「此筆款項或可用於打擊犯罪」，但白思豪當日回應稱，「這非全部事實」。

「總統關注的是某些城市的槍枝暴力問題比紐約嚴重得多。」白思豪在紐約公共電台(WNYC)訪談節目表示，市府不是要將問題最小化，是因為還有許多工作要做才能扭轉如今的局面，「不幸的是，美國其他一些城市的情況要比我們糟得多，而這正是救濟資金的目標。」

一名白宮消息人士表示，像紐約這樣的城市，由於疫情導致槍枝暴力激增，更適合利用這筆經費，聘用更多的警力，解決這一問題。

但市府卻指出，已把紐約市的槍擊 案件數量與其他主要城市的人均槍擊案件數相較，結果顯示，紐約每10萬居民中發生的槍擊案件是最少的。

此項市府數據不包括每年的槍擊增長率，但實際數據則顯示，紐約市槍擊案件上升64.8%，洛杉磯、亞特蘭大、費城、芝加哥和新澤西州紐瓦克的增幅均小於紐約。

紐約市6月30日通過了2022財年987億的城市預算，市警預算在去年被削減了10億元後，今年增加了2億元，但新增預算不會用於雇用更多的警員。

拜登曾表示，通過「美國救援法案」(American Rescue Plan)所下發的聯邦資金，可以用於「槍枝暴力不斷增多的城市…雇用社區警務所需的警力，並支付他們的加班費。」

而白思豪則表示，全市目前3萬5000名警員，「是正確且理想的數字。」

2021年，紐約五大區的槍枝暴力激增了40%；包括發生在時報廣場的白日槍擊案，以及布朗士兩名孩子街頭躲避子彈的槍擊案。

根據市警CompStat的官方數據顯示，自2019年以來，全市槍擊案件增加了105.1%以上。