抗疫勝利遊行 首位打疫苗護士領隊

「夏日街道」會在休息站設置戶外遊戲活動。(本報檔案照)

市長白思豪(Bill de Blasio)2日宣布，定於7日舉行的慶祝紐約市 走出疫情 、致敬關鍵行業人員的紙帶遊行 (Ticker-tape Parade)，將由紐約也是全美首位接種新冠疫苗的諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)重症監護室主任護士琳賽(Sandra Lindsay)擔任總領隊(Grand Marshal)；此外交通局也宣布大型免費開放戶外活動「夏日街道」(Summer Streets)將於8月全面回歸。

為慶祝紐約戰勝疫情，以及致敬幫助紐約市走出新冠疫情最黑暗時期的關鍵行業人員，7日上午11時將在曼哈頓下城「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)路段舉辦的遊行代表紐約市至高榮譽，該遊行也將是紐約市自去年3月封城以來，首次全市範圍的盛大遊行。

白思豪表示，當天將有14個主要遊行方隊，預計會有260個來自醫護、應急、公共交通、教師、公務員、零售、外賣不同領域關鍵行業的人員團隊參加，全美首位接種新冠疫苗的皇后區重症監護室主任護士琳賽將作為總領隊帶領遊行隊伍。

此外，已經連續舉辦12屆的「夏日街道」活動也將在去年因疫情停辦後，今年全面回歸，將於8月7日和14日兩個周六的上午7時至下午1時間舉行，在布碌崙(布魯克林)大橋至中央公園間的拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)和公園大道(Park Ave.)上，打造一條貫通南北、長達7哩的「無車通道」，民眾可自由在街道上跑步、騎行、散步和進行各種遊戲。

交通局會像往年一樣，在街道上的五個休息點安排表演、藝術展覽和眾多娛樂及健身相關戶外活動；根據交通局數據，2019年有近30萬人參與夏日街道活動。