我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

抗疫勝利遊行 首位打疫苗護士領隊

記者金春香／紐約報導
「夏日街道」會在休息站設置戶外遊戲活動。(本報檔案照)
「夏日街道」會在休息站設置戶外遊戲活動。(本報檔案照)

市長白思豪(Bill de Blasio)2日宣布，定於7日舉行的慶祝紐約市走出疫情、致敬關鍵行業人員的紙帶遊行(Ticker-tape Parade)，將由紐約也是全美首位接種新冠疫苗的諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)重症監護室主任護士琳賽(Sandra Lindsay)擔任總領隊(Grand Marshal)；此外交通局也宣布大型免費開放戶外活動「夏日街道」(Summer Streets)將於8月全面回歸。

為慶祝紐約戰勝疫情，以及致敬幫助紐約市走出新冠疫情最黑暗時期的關鍵行業人員，7日上午11時將在曼哈頓下城「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)路段舉辦的遊行代表紐約市至高榮譽，該遊行也將是紐約市自去年3月封城以來，首次全市範圍的盛大遊行。

白思豪表示，當天將有14個主要遊行方隊，預計會有260個來自醫護、應急、公共交通、教師、公務員、零售、外賣不同領域關鍵行業的人員團隊參加，全美首位接種新冠疫苗的皇后區重症監護室主任護士琳賽將作為總領隊帶領遊行隊伍。

此外，已經連續舉辦12屆的「夏日街道」活動也將在去年因疫情停辦後，今年全面回歸，將於8月7日和14日兩個周六的上午7時至下午1時間舉行，在布碌崙(布魯克林)大橋至中央公園間的拉菲逸街(Lafayette St.)、中央街(Center St.)和公園大道(Park Ave.)上，打造一條貫通南北、長達7哩的「無車通道」，民眾可自由在街道上跑步、騎行、散步和進行各種遊戲。

交通局會像往年一樣，在街道上的五個休息點安排表演、藝術展覽和眾多娛樂及健身相關戶外活動；根據交通局數據，2019年有近30萬人參與夏日街道活動。

大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)
大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)
大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)
大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)
大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)
大型免費開放戶外活動「夏日街道」將於8月全面回歸。(交通局提供)

紐約市 遊行 疫情

上一則

Delta確診翻倍 躍升第2大變種病毒

下一則

料當選市議員 馬泰：人心所向 競選7年前就開始

延伸閱讀

Delta變種病毒紐約市傳播加速 疫苗是預防關鍵

Delta變種病毒紐約市傳播加速 疫苗是預防關鍵
紐約市教育局暑期餐食 6日起全市400處免費領

紐約市教育局暑期餐食 6日起全市400處免費領
美國務院：全球忙抗疫 人口販運趁勢更猖獗

美國務院：全球忙抗疫 人口販運趁勢更猖獗
「挑特殊意義日子」汪東城已在中國打疫苗

「挑特殊意義日子」汪東城已在中國打疫苗
紐約康尼島美人魚遊行 9月回街頭

紐約康尼島美人魚遊行 9月回街頭

熱門新聞

位於新澤西州備受矚目的大型娛樂主題購物中心「美國夢」，去年10月正式對外開放。（取自「美國夢」網站）

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

2021-07-02 12:15
鄭斌夫妻向律師致謝，左起依次為翁振信律師樓律師助理劉艷娟、鄭斌、林靜、律師Dan Lynch、律師翁振信、律師助理李靜。(記者顏嘉瑩╱攝影)

遭女兒誣控性侵 華男獲清白 「不追究女兒帶來的傷害」

2021-07-01 02:30
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

2021-07-01 09:16
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
紐約市首次全市性採用排序複選投票出師不利，出現總票數憑空多出近14萬張的大烏龍。圖為22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

紐約市初選誤算近14萬測試票 川普：應取消結果重投

2021-06-30 13:14
主計長報告指，交通局執法不力，違規建造私人停車道，大部分都逃脫了法律追責。(記者黃伊奕／攝影)

私建停車道 多數屋主逃脫責任 紐約日落公園華人社區歪風熾

2021-07-02 11:56

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻