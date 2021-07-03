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Delta確診翻倍 躍升第2大變種病毒

記者張晨／紐約報導
Delta紐約市確診翻倍，成五區第二大變種病毒。(記者張晨╱攝影)
Delta紐約市確診翻倍，成五區第二大變種病毒。(記者張晨╱攝影)

市衛生局2日數據顯示，已在全球其他地區肆虐、源自印度的Delta變種病毒紐約市的傳播呈加速態勢，從上周的十分之一確診升至本周的五分之一，一躍成為全市第二大的變種病毒，僅次於英國變種；國家過敏及傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)再次表示，疫苗是阻止這種病毒傳播的關鍵，而對於接種率低的社區而言，疫情還遠未結束。

這種快速傳播的變種Delta也被稱為B.1.617.2，據市衛生廳的更新數據顯示，目前該病毒有17%的菌株檢測確診病例，這意味著它幾乎占據了整個紐約市五分之一的病例數，這一比例高於一周前的約十分之一；傳染力更強，致命威脅更高的英國變種病毒B.1.1.7則更加普遍，數據顯示，此種病毒占了檢測樣本的30%。

佛奇在白宮新聞發布會上表示，全美超過四分之一的檢測病例都是這種變體，「如果你接種了疫苗，你就有高度的保護，無論在室內還是室外，都不需要配口罩。」

由於幾乎全美所有新冠死亡病例均來自未接種疫苗的人，官方也正在向有資格接種者發出緊急通知。

在紐約市，近70%的成年人至少接種了一劑疫苗，63%的成年人完全接種疫苗，在全州範圍內，這兩個數字分別為72.3%和65.5%。

市緊急事務處理辦公室(Office of Emergency Management)1日也發推文表示，新冠病毒的各種變體正在紐約市傳播，「請盡快接種疫苗，保護自己、親人和社區。」

紐約市 疫苗 變種病毒

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