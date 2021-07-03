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「大白鯊」切斯納回歸 紐約吃熱狗大賽擂戰鼓

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，圖為今年部分參賽人員合影。(路透)
康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，圖為今年部分參賽人員合影。(路透)

紐約布魯克林(布碌崙)康尼島國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」，今年將開放粉絲到現場觀戰；2日蟬聯冠軍多年的熱門選手「大白鯊」切斯納(Joey Chestnut)等人在哈德遜廣場(Hudson Yards)前參與稱重儀式，為比賽預熱，女子組上屆冠軍日裔須藤美貴(Miki Sudo)因懷孕不會出戰，公校教師萊斯科(Michelle Lesco)備受看好。

蟬聯13年冠軍的「大白鯊」切斯納希望打破去年的紀錄。(路透)
蟬聯13年冠軍的「大白鯊」切斯納希望打破去年的紀錄。(路透)

多名參賽選手2日聚集在哈德遜廣場進行賽前稱重，曾13度衛冕大胃王、世界排名第二的切斯納表示要突破上一屆的成績；去年他以75個熱狗打破自己創下的紀錄，現在回想起來，在當時如此安靜的室內場合中進行比賽很奇怪，「我可以聽到自己和隔壁選手吃熱狗的聲音，非常尷尬」，也讓他更興奮今年可以回到戶外，有群眾為他歡呼打氣。

女子組熱門選手須藤美貴因懷有身孕，將缺席今年比賽，但2日她仍出席稱重儀式，支持同樣是大胃王選手的男友，表示明年會回來奪回冠軍寶座；沒有了須藤美貴的參賽，女子組最有望奪冠的是公校教師萊斯科，「如果我沒有贏得這場比賽，我就是那個罪魁禍首，沒有用力地推自己一把」，萊斯科表示。

今年的吃熱狗大賽場地將移至瑪摩利公園(Maimonides Park)舉行，於上午11時開始，先由女子組開賽，隨後進行男子組對決，有興趣民眾可乘坐N、Q、D、F線前往康尼島Stillwell Ave下車，或乘坐B32、B68或者B82號公車前往；也可觀看ESPN電視台的現場轉播。

公校 康尼島 紐約

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