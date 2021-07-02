公校飲水鉛超標 教育局應對不力

主計長辦公室一項報告顯示教育局在應對學校水鉛超標問題失敗。(記者黃伊奕／攝影)

紐約市 主計長辦公室7月1日公布調查報告，指針對公校飲水含鉛超標問題，教育局 處理與補救措施嚴重不足，呼籲當局加快處理，確保學生與教職員的健康。

主計長斯靜格(Scott Stringer)公布的這份報告，指根據調查結果，紐約州衛生廳規定學校應在2016年10月31日之前提交水中含鉛檢測 結果，但是當時全市沒有一所學校在期限前有相關檢測報告。

儘管市教育局在之後按要求進行了檢測並提交報告，2016年11月至2017年4月，全市有1萬814個飲用水裝置檢測出含鉛超標，但在2018至2019年新一輪檢測期間，僅65%的飲用水裝置有及時更換或維修；布碌崙(布魯克林)的大部分學校需等待超過三年時間維修這些裝置，其中一所位於布什維克的學校有27個項問題，另外一所位於東紐約的學校有23項。

斯靜格稱，學校水鉛檢測和補救措施的不足，暴露了教育局工作效率低與拖延的問題，呼籲立刻採取行動。針對這些問題主計長辦公室建議教育局確保遵守相關檢測的法規，嚴格按照法規要求的檢測時間並及時向學校和相關部門提交結果，針對出現問題的裝置，即時和承包商跟進維修和替換工作進程；在學校全面開課前按照規定重新檢測水質，含鉛超標的裝置也要在夏天中更換及再檢測。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，許多美國兒童血液中的鉛含量明顯偏高。鉛含量超標或將引起神經中毒，影響兒童大腦、骨骼、肌肉發育、損害神經、降低智商；也會引起語言障礙、行為問題，增加暴力傾向和冒犯行為等。