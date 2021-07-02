國慶煙火秀 金屬探測器維安…警察「無處不在」

國慶煙火，眾多音樂人將開唱助興。(美聯社)

本周末迎來國慶日，隨著疫苗接種率繼續上升，市長白思豪(Bill de Blasio)1日表示，梅西國慶煙火表演4日全面回歸，但由於近日槍擊案不斷，市警將在觀看現場加強安保，並採用金屬探測器，也提醒民眾不要攜帶大背包、雨傘、椅子、酒等物品。

據了解，上次市警在國慶日煙火活動派出如此大量警力以及金屬探測器，為九一一事件發生後的2002年國慶日活動，主要為預防恐怖分子再次攻擊。市警巡邏長霍姆斯(Juanita Holmes)說，活動期間，警察將「無所不在」，在東河現場，還會有警犬、防爆小組、和海岸巡邏隊等，還將派出大量便衣警察，確保活動安全。

FDR、威廉 斯堡橋和59街橋梁、多條街道都將於4日下午2時開始管制，3點後管制區禁止車輛通行。市警表示，今年也首度在煙火施放期間，關閉威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)以及位於曼哈頓59街的郭德華皇后區 大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)。民眾可從晚6時半起進入各個觀賞區域。未接種疫苗者可以在皇后區、布碌崙 (布魯克林)和曼哈頓的部分水岸邊公園觀看。

今年的煙火觀賞區分別在：曼哈頓14街至51街的FDR Drive高架區域，入口為14街、23街、34街和42街；布碌崙觀賞區在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、布碌崙高地海濱步道(Brooklyn Heights Promenade)、威廉斯堡Grand Ferry公園、多米諾公園(Domino Park)、布許維克Inlet公園、East Rvier State公園以及Transmitter公園；皇后區觀賞區在Gantry Plaza State公園和獵人角南濱水公園(Hunter's Point South Park)。

4日晚8時起，酷玩樂隊(Coldplay)、歌手Tori Kelly等多位明星將帶來表演，9時25分，由五艘船從東河上的五個地點施放超過6萬5000枚煙火。具體信息可登錄https://www.macys.com/social/fireworks/。

市府並宣布多名將於8月21日在中央公園舉辦的大型音樂會的演出嘉賓，包括著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、Paul Simon和Jennifer Hudson，該音樂會是為慶祝紐約從新冠疫情中「重生」而舉辦，進行三小時的演出，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出，至少70%留給已經接種者。活動官網：https://bit.ly/3wcrcyK。