紐約客談／假釋仍作案 保釋改革法案恐存漏洞

在布朗士區街頭開槍並險些擊中兩名兒童的嫌犯於日前被捕，令人震驚的是，該嫌犯曾多次犯下重罪並認罪，還曾在假釋期間作案，此次槍擊 案發生時，他也是在假釋期間。

槍擊案的視頻在網路上瘋傳，27歲的嫌犯洛佩茲(Michael Lopez)向幫派對手開槍時，一名13歲的女孩帶著她五歲的弟弟正從旁邊經過，兩名兒童奇蹟般的沒有受傷。

洛佩茲曾五次被捕，被控罪名包括企圖謀殺、搶劫、共謀、非法持有武器等；去年1月他因涉嫌在曼哈頓的地鐵中持刀搶劫而被捕，當時他也在其之前犯下的其他罪行的假釋期間。

曾多次抨擊紐約州 保釋改革法案的紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)指出，當獲假釋者被捕時，市警會通知州假釋部門，若有必要，假釋部門有責任將此人重新關入監獄；他也因此質疑，一名在假釋期間因持刀搶劫而被捕者，為什麼還能在街上自由行走？對險些被槍擊中的孩子來說，安全與正義何在？

紐約市民有著同樣的質疑，而且對紐約市目前越來越差的治安怨聲載道；市長選舉前多項民調均顯示公共安全是選民最關心的問題，可見紐約人對安全的迫切渴望。

去年1月生效的紐約州保釋改革法案，規定法官不能對25種非暴力犯罪被告要求現金保釋，因備受爭議，在實施六個月後被修改，修改後的新保釋改革法案允許法官為更多罪案被告設保釋金。

自去年以來，紐約市的犯罪率飆升、槍擊案數量達到過去十多年來最高，保釋改革法案有著直接關係；而這次的洛佩茲案中，又發現假釋規則可能存在的漏洞，也是導致罪案激增的主要原因之一。

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