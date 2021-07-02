欠繳罰單免吊扣駕照 紐約州新規上路 商用車司機受益大

紐約新法上路，民眾不會再因積欠交通罰款而被吊扣駕照。(路透)

紐約州 「駕照 吊扣改革法案」本周生效，意味著無法全額繳納交通罰單的駕駛不再被吊扣駕照，且允許無力支付罰款者分期付款；對此，處理汽車 罰單業者表示，不少司機因忘繳罰單，被吊扣駕照，其中不乏商用車的駕駛，駕照若被吊扣，將失去收入來源，法案實施，對駕駛應是個好消息。

「駕照吊扣改革法案」(The Driver's License Suspension Reform Act)分別由州眾議員亨特(Pamela Hunter)與州參議員肯尼迪(Tim Kennedy)提出，州長葛謨(Andrew Cuomo)今年1月簽字，3月31日起推行，按照州法90天寬限期，該法案自6月29日起正式生效。

紐約民眾不會再因未支付交通罰款而被吊扣駕照。(本報檔案照)

罰單正義中心(Fines and Fees Justice Center)統計顯示，從2016年1月至2018年4月，紐約州因積欠罰款和未出庭而被吊扣駕照的人數接近170萬，若無照駕駛，還可能被捕或有更高罰款，給少數族裔家庭帶來極大生活負擔。

根據這項法案，若駕駛無法支付全額罰款，不會再被吊扣駕照，可選擇通過每月支付25元或2%的月薪以支付所欠的罰款，以兩者較大的金額為準；州汽車監理廳(Department of Motor Vehicles)將發函向積欠罰款被吊扣駕照者，告知可選擇的支付方式，以申請恢復駕照。

紐約民眾不會再因未支付交通罰款而被吊扣駕照；圖為一名交通警察在皇后區法拉盛向違規停泊的車輛開罰單。(本報檔案照)

因無力支付罰單而缺席一次出庭的駕駛，可至州汽車監理廳或交通法庭選擇支付罰單的計畫，申請恢復駕照；不過，若駕駛酒駕或毒駕，或沒有購買車險等，也會被吊扣駕照。

對於這項新規，瑪麗大姐罰單處理特廉車險的負責人林Hugo表示，法案實施前，曾有不少人，因闖紅燈、停止標識未停以及超速等原因吃罰單，若未繳罰單，駕駛將面臨被吊扣執照。

「駕照吊扣改革法案」推行後，林Hugo說，因疫情期間收入受影響，華人駕駛應多會選擇分期付款的方式支付罰款；他說，去年6月開始，紐約經濟逐漸重啟，路上的車也越來越多，但交通法庭尚未恢復，羈押大量案件，工作量比疫情前還要多出20%。

J&S信心商業駕駛學校負責人李Jacky表示，若駕駛的商用駕照被吊扣，所有的工作都要停止，影響更大；他說，這項法案實施後，對所有駕駛無疑是個好消息，他也提醒切忌在行駛中持有任何電子設備，避免不必要的罰單。