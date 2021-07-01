初選計票更新 亞當斯51.1%領先…選委會承認疏失、致歉

選舉委員會30日更新了排序複選制初步結果，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯依然以51.1%的得票率保持領先。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 選舉委員會此前鬧出計票烏龍事件，將大約13萬5000張選票測試樣本被錯誤計入總票數，導致選舉委員會撤回了29日公布的初步選舉結果；在修正總票數後，選舉委員會30日更新排序複選制初步結果，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 依然以51.1%的得票率保持領先；選舉委員會在聲明中承認人為疏失並致歉，但否認排序複選制有問題；有消息顯示，選舉委員會之所以工作不力，是因為負責人早在初選之前就告病數月，初選事務則由「不稱職」的二把手代理，而且計票軟體支援方曾多次提出協助選舉委員會完善計票，但均遭無視。

選舉委員會29日的計票總數與初選日公布的投票人數相差10餘萬張，引起各方質疑，選舉委員會不得不撤回初步選舉結果；當晚選舉委員會查明原因，稱是因為誤將初選前就錄入系統的13萬5000張選票樣本也納入計票流程，導致錯誤；有消息顯示，被錯誤納入的樣本選票均來自皇后區 ，皇后區選舉委員會應當負責。

修正錯誤後，市選舉委員會30日更新計票結果，但與之前基本一致：亞當斯以51.1%的得票率暫時排在首位，僅領先第二位的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)2%；不過，賈西亞和第三位的威利(Maya Wiley)在倒數第二輪比拚中差距微小，僅相差347票。

預計13萬張不在籍選票將決定初選結果；根據計畫，選舉局將在7月6日納入不在籍選票和宣誓選票，並再次運行計票軟體，預計在7月12日當周才能公布最終官方結果。

在一份聲明中，市選舉委員會承認此前的計票錯誤「不可接受」並致歉，但表示排序複選制沒有問題，該機構已採取措施，增加審核次數，並向選民保證「每一票都已準確無誤地計入」，未來計算不在籍選票時也將加倍小心。

不過，選舉委員會工作不力似乎早有先兆；紐約郵報報導，選舉委員會執行總監萊恩(Mike Ryan)癌症末期，今年3月起請假，選舉委員會工作由他的副手珊德(Dawn Sandow)代理；但消息人士表示，珊德並無能力運營大型機構，「她就是個災難。」

同時，負責為市選舉委員會提供排序複選制計票軟體支持的「排序複選制資源中心」(Ranked Choice Voting Resource Center)員工休斯(Chris Hughes)表示，他曾在4至6月多次聯繫市選舉委員會，希望能夠完善計票軟體，提供計票培訓服務，避免出現錯誤，但均遭忽視。

該非營利組織與選舉委員會簽訂合同，提供排序複選制「通用計票」軟體；休斯表示，「我99.9%確定，如果他們同意讓我們完善軟體，這種計票錯誤絕對可以避免。」