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法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心的法拉盛廣場(Flushing Commons)停車場日前因結構安全問題暫時關閉，計畫拆除原二層停車場，引起駕駛及附近商家與不滿，表示因公車專用道的實施，除緬街外的其他街道已非常壅堵，該停車場的關閉，更導致交通混亂，擔憂剛復甦的生意再度遭受衝擊。

根據法拉盛廣場官網，位於138街37-01號的停車場，日前因市樓宇局(DOB)在檢查中發現結構安全問題，6月25日(周五)起關閉；聲明稱，在與停車場運營公司以及工程師協商後，決定拆除現有的二樓停車場並重新鋪設一樓的地面，以「確保安全並在最快時間內恢復停車場運作」。

法拉盛廣場的一戶華裔商家表示，由於停車場突然關閉，造成他的客戶無法找到停車位，又因緬街的公車專用道，繞道多個街道，才找到停車位，比約定時間晚了近一個小時；他認為停車場車位減半，直接關乎商戶與居民利益，應與社區協商。

該停車場附近交通十分擁擠，常有車輛打雙閃停在馬路上；張溫蒂表示，她當日預約去法拉盛廣場的醫生診所複查，但抵達後才發現停車場關閉，只好硬著頭皮在附近尋找街邊車位，但在友聯街一帶繞了三圈，耽誤了40多分鐘，也未找到。

居住在長島的周林也是抵達目的地附近時，才發現停車場關閉，只好另尋車位；他說，並不常來法拉盛，也不清楚緬街公車專用道項目，從緬街直行兩個路段，才找到一個停車場，「被拍下來，肯定要罰錢了，太不方便了」。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，商改區理解法拉盛廣場因安全因素關閉停車場，但這個兩層停車場有大量停車位，突然關閉並宣布拆除二層車位，對附近的商家與居民造成極大不便，會造成交通的持續惡化，給正在復甦的小商家帶來負面影響。

余鈿崧說，法拉盛商改區會繼續與法拉盛廣場商討，希望相關公司為民眾提供替代的平價停車位。

顧雅明辦公室發言人西伯(Scott Sieber)表示，法拉盛廣場建商之一的富頓集團，日前已與其辦公室溝通該停車場關閉整修一事；他說，顧雅明辦公室與富頓集團溝通，並呼籲盡快完成停車場的整修，該公司同意為居民提供附近替代的折扣停車位。

關於法拉盛廣場停車場進度更新資訊，請登錄網站www.flushingcommonsupdates.com查詢詳情。

法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛廣場停車場因結構安全暫時關閉，附近商家與司機叫苦。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商改區 長島

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