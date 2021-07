迷你自由女神抵美 國慶佇立艾利斯島

裝有迷你自由女神像的貨櫃抵達新澤西州,與本尊遙遙相望。(美聯社)

由法國政府贈送的迷你自由女神 像(Lady Liberty),於日前從巴黎出發,在經過一周的航行之後,於30日抵達新澤西,將於國慶節長假期間佇立在象徵移民精神的紐約艾利斯島(Ellis Island)。

此尊迷你自由女神像高十呎、重1000磅,過去十年在巴黎的國家藝術和工藝博物館(National Museum of Arts and Crafts)花園展出,日前從巴黎離港赴美,並沿著135年前自由女神像的航線,運抵美國 ,具有特殊意義。

30日早,迷你自由女神像在新澤西州 長墨菲(Phil Murphy)、法國駐美國大使埃蒂安(Philippe Etienne)、紐約與新澤西港口事務管理局(Port Authority of New York and New Jersey)主席Kevin O'Toole,以及達飛海運集團美國和北美總裁阿爾德里奇(Ed Aldridge)的迎接下抵港。

迷你自由女神像將從1日至5日的國慶日長假期間,放置於1892年至1954年期間,作為萬千移民進入美國的必經關卡艾利斯島展出,與135年前安置於自由島(Liberty Island)至今的自由女神像,僅隔不到一哩之遙,隨後再啟程抵達終點站華府,安置於法國駐美大使館內。

法國駐美大使館日前表示,這尊迷你自由女神像將慶祝法國與美國對「自由」的核心價值以及夥伴關係。

而此前在巴黎主持該自由女神像啟航儀式的大禮官Olivier Faron也在致辭中表示,自由女神像是自由的象徵,點亮全世界,法國政府希望藉此表達明確信息:「法美兩國的友誼是重要的,尤其是在當今時代下;我們需守護和保衛法美友誼。」