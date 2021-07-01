紐約客談／紐約趨左 市長還能溫和多久？

紐約市 選舉委員會6月30日公布的排序複選初步計票結果，初選日計票時一度呈黑馬姿態高居第二的極左「進步派」參選人威利基本已篤定淘汰，僅剩亞當斯 和賈西亞等候最終「鹿死誰手」。

不少關注治安、教育議題的華人總算鬆了口氣。民權律師出身的威利是此次市長選舉中極左政治光圈的代言人，不但提出市警經費應再砍10億元，甚至說要「解除市警武裝」。

威利最終出局，讓未來四年的紐約市不至於一路向左狂飆。亞當斯和賈西亞都屬民主黨 溫和派，在教育和治安等方面政見和很多華人接近；二人都支持保留SHSAT，加強警力、支持警局，其中亞當斯在此次選舉中，在華社獲得的支持度僅次於楊安澤。

然而，初選當日計票，第一選擇中威利高居第二；改選了三分之二的新一屆市議會中，進步派也可謂「高歌猛進」，包括華埠第一選區的馬泰(Christopher Marte)、日落公園第38選區的Alexa Aviles，傑克森高地的卡班(Tiffany Caban)等極左派都大概都會在明年進入市議會。

不管亞當斯還是賈西亞最終當選，四年後幾乎肯定要競選連任。面對更加左轉的市議會，新市長要有所作為，與市議會合作乃至妥協必不可少，來自極左派的壓力也可預料將只多不少。

威利贏得的支持、極左派在市議員等其他職位選舉中的得勢，顯示出紐約市這片「藍海」的藍已愈來愈深；新市長還能「溫和」多久，還能在「中間」道路上走多遠，還敢向極左說「不」幾次，只能拭目以待。

彭博能贏得民主黨市長候選人提名的時代，早已一去不復返。

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