小朱利安尼選州長遇冷 共和黨高層挺澤爾丁

小朱利安尼（右）在此民調中未獲任何支持。(本報檔案照)

紐約州共和黨 高層日前就明年代表該黨競選州長的候選人進行非正式民調 ，顯示85%的該黨高層支持現任長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)代表該黨出戰；而此前高調宣布參選的前紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)兒子、前總統川普幕僚安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)，則幾乎未獲任何支持。

州共和黨部在28日公布的2022年州長選舉共和黨候選人非正式民調中顯示，獲得最多各郡黨部高層支持的，為代表長島蘇福克郡的國會第一選區眾議員澤爾丁。

41歲的澤爾丁是最早宣布參選州長的共和黨人，出生於長島，是退伍軍人，曾上過伊拉克戰場；他曾擔任州參議員，2014年勝選國會眾議員並連任至今，也是前總統川普的堅定擁護者；他在此次黨部非正式民調中，贏得了超過85%的各郡共和黨高層青睞。

澤爾丁表示，自從4月宣布參選州長以來，已著力在全州政界內外建立起支持；「對太多紐約人來說，這是拯救紐約、讓紐約重返榮光的最後機會。」他說，這次黨內民調結果顯示，共和黨在此目標上團結一致，「我們將在2022年11月取得勝利。」

在此次黨內民調中，排第二的是曾在2014年代表共和黨挑戰現任民主黨州長葛謨(Andrew Cuomo)的威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)，但他只獲得5%的支持。

此次共和黨高層民調，有10%未做回應；4月也宣布將角逐共和黨州長候選人的小朱利安尼，在此民調中未獲任何支持。35歲的小朱利安尼此前在川普手下任白宮公共聯絡辦公室主任，在宣布競選後，表示要把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，壓低政府支持和稅率等。

州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)已對澤爾丁表示支持，指出他將是共和黨的州長候選人首選，並表示在如此壓到性民調差距之下，歐瑞祥和小朱利安尼在明年的共和黨初選中很難有勝算，已有很多共和黨金主希望二人退出，「免得將金錢和資源浪費在初選中。」

紐約州自2006年起就一直是民主黨籍州長執政，葛謨更是從2011年連任至今，聲望居高不下，直到今年被爆出性騷擾及養老院疫情瞞報醜聞，令其連任前景出現危機；葛謨迄今未明確表態明年是否再度爭取連任。