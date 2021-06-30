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小朱利安尼選州長遇冷 共和黨高層挺澤爾丁

記者洪群超／紐約報導
小朱利安尼（右）在此民調中未獲任何支持。(本報檔案照)
小朱利安尼（右）在此民調中未獲任何支持。(本報檔案照)

紐約州共和黨高層日前就明年代表該黨競選州長的候選人進行非正式民調，顯示85%的該黨高層支持現任長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)代表該黨出戰；而此前高調宣布參選的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)兒子、前總統川普幕僚安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)，則幾乎未獲任何支持。

州共和黨部在28日公布的2022年州長選舉共和黨候選人非正式民調中顯示，獲得最多各郡黨部高層支持的，為代表長島蘇福克郡的國會第一選區眾議員澤爾丁。

41歲的澤爾丁是最早宣布參選州長的共和黨人，出生於長島，是退伍軍人，曾上過伊拉克戰場；他曾擔任州參議員，2014年勝選國會眾議員並連任至今，也是前總統川普的堅定擁護者；他在此次黨部非正式民調中，贏得了超過85%的各郡共和黨高層青睞。

澤爾丁表示，自從4月宣布參選州長以來，已著力在全州政界內外建立起支持；「對太多紐約人來說，這是拯救紐約、讓紐約重返榮光的最後機會。」他說，這次黨內民調結果顯示，共和黨在此目標上團結一致，「我們將在2022年11月取得勝利。」

在此次黨內民調中，排第二的是曾在2014年代表共和黨挑戰現任民主黨州長葛謨(Andrew Cuomo)的威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)，但他只獲得5%的支持。

此次共和黨高層民調，有10%未做回應；4月也宣布將角逐共和黨州長候選人的小朱利安尼，在此民調中未獲任何支持。35歲的小朱利安尼此前在川普手下任白宮公共聯絡辦公室主任，在宣布競選後，表示要把父親當年治理紐約市的「朱利安尼行動守則」帶到州府，即對犯罪零容忍，壓低政府支持和稅率等。

州共和黨主席蘭格沃斯(Nick Langworthy)已對澤爾丁表示支持，指出他將是共和黨的州長候選人首選，並表示在如此壓到性民調差距之下，歐瑞祥和小朱利安尼在明年的共和黨初選中很難有勝算，已有很多共和黨金主希望二人退出，「免得將金錢和資源浪費在初選中。」

紐約州自2006年起就一直是民主黨籍州長執政，葛謨更是從2011年連任至今，聲望居高不下，直到今年被爆出性騷擾及養老院疫情瞞報醜聞，令其連任前景出現危機；葛謨迄今未明確表態明年是否再度爭取連任。

紐約州共和黨高層民調中，壓倒性支持澤爾丁代表該黨參選明年州長。(美聯社)
紐約州共和黨高層民調中，壓倒性支持澤爾丁代表該黨參選明年州長。(美聯社)
小朱利安尼（右）在此民調中未獲任何支持。(本報檔案照)
小朱利安尼（右）在此民調中未獲任何支持。(本報檔案照)

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