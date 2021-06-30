我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.2%成人 完全接種疫苗

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

不在籍選票 亞當斯料占優…楊安澤：他將獲勝

記者和釗宇／紐約報導
已經認輸的華裔參選人楊安澤表示，亞當斯將獲勝。(競選陣營提供)
已經認輸的華裔參選人楊安澤表示，亞當斯將獲勝。(競選陣營提供)

根據29日公布的非正式排序複選制計票結果，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以超過50%的得票率繼續領先，但僅領先第二位的賈西亞(Kathryn Garcia)2%，最終結果仍需等待13萬張不在籍選票計入後才能確定；數據顯示，支持亞當斯社區的不在籍選票數量，比其他參選人都高，亞當斯料將繼續維持優勢；已經認輸的華裔參選人楊安澤也認為，亞當斯將獲勝。

不在籍選票約占本次初選選票總量的13%，起到舉足輕重的作用；市大地圖服務團隊(City University of New York's Mapping Service)對不在籍選票分布區域進行了分析，並與初選日公布的各社區第一順位得票率做對比，發現亞當斯基本盤選區的不在籍選票數量多於其他參選人。

根據分析，截至27日，市選舉委員會已收到12萬4000張不在籍選票，其中5萬5000張來自支持亞當斯的社區；相比之下，有3萬9000張來自支持賈西亞的社區，1萬7000張來自支持前市長助理威利(Maya Wiley)的社區，支持楊安澤的社區則只有1萬2000張不在籍選票。

在未計入不在籍選票的情況下，經過排序複選制計票，亞當斯的得票率以51.1%對48.9%領先賈西亞；若更多支持他的社區有更多不在籍選票，亞當斯的領先優勢料將鞏固；選舉委員會將在7月6日計入不在籍選票，然後再度進行排序複選制計票，最終結果預計將在7月12日當周公布。

另外，已經認輸的楊安澤也在29日表示，亞當斯將贏得初選，這是他初選日後首度發聲；楊安澤在他的「楊說」(Yang Speaks)播客上表示，他已經接受亞當斯勝選的事實，「基於亞當斯目前的領先幅度，再加上排序複選制的作用，從數學上來講亞當斯輸掉是幾乎不可能的；這也是為什麼我看到數字以後，就確定我沒可能勝選的原因；基於數據，基本可以確定亞當斯將成為民主黨市長候選人。」

數據顯示，支持亞當斯社區的不在籍選票數量，比其他參選人都高。(競選陣營提供)
數據顯示，支持亞當斯社區的不在籍選票數量，比其他參選人都高。(競選陣營提供)

楊安澤 布碌崙 民主黨

上一則

紐約槍響造成6起1死8傷 華人夜驚魂

下一則

亞當斯微弱領先 楊安澤助賈西亞奪第2

延伸閱讀

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%
排序複選初步計票今揭曉 超4成選民選滿5人

排序複選初步計票今揭曉 超4成選民選滿5人
楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當
亞當斯轟極左派 自稱新民主黨代言人

亞當斯轟極左派 自稱新民主黨代言人
亞當斯若當選 華人：應提拔華裔任要職

亞當斯若當選 華人：應提拔華裔任要職

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留