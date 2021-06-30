不在籍選票 亞當斯料占優…楊安澤：他將獲勝

已經認輸的華裔參選人楊安澤表示，亞當斯將獲勝。(競選陣營提供)

根據29日公布的非正式排序複選制計票結果，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以超過50%的得票率繼續領先，但僅領先第二位的賈西亞(Kathryn Garcia)2%，最終結果仍需等待13萬張不在籍選票計入後才能確定；數據顯示，支持亞當斯社區的不在籍選票數量，比其他參選人都高，亞當斯料將繼續維持優勢；已經認輸的華裔參選人楊安澤 也認為，亞當斯將獲勝。

不在籍選票約占本次初選選票總量的13%，起到舉足輕重的作用；市大地圖服務團隊(City University of New York's Mapping Service)對不在籍選票分布區域進行了分析，並與初選日公布的各社區第一順位得票率做對比，發現亞當斯基本盤選區的不在籍選票數量多於其他參選人。

根據分析，截至27日，市選舉委員會已收到12萬4000張不在籍選票，其中5萬5000張來自支持亞當斯的社區；相比之下，有3萬9000張來自支持賈西亞的社區，1萬7000張來自支持前市長助理威利(Maya Wiley)的社區，支持楊安澤的社區則只有1萬2000張不在籍選票。

在未計入不在籍選票的情況下，經過排序複選制計票，亞當斯的得票率以51.1%對48.9%領先賈西亞；若更多支持他的社區有更多不在籍選票，亞當斯的領先優勢料將鞏固；選舉委員會將在7月6日計入不在籍選票，然後再度進行排序複選制計票，最終結果預計將在7月12日當周公布。

另外，已經認輸的楊安澤也在29日表示，亞當斯將贏得初選，這是他初選日後首度發聲；楊安澤在他的「楊說」(Yang Speaks)播客上表示，他已經接受亞當斯勝選的事實，「基於亞當斯目前的領先幅度，再加上排序複選制的作用，從數學上來講亞當斯輸掉是幾乎不可能的；這也是為什麼我看到數字以後，就確定我沒可能勝選的原因；基於數據，基本可以確定亞當斯將成為民主黨 市長候選人。」