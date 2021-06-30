亞當斯微弱領先 楊安澤助賈西亞奪第2

市長競選民主黨初選的排序複選制計票結果顯示，亞當斯以51.1%的得票率暫時排在首位。(亞當斯競選陣營提供)

紐約市 選舉委員會29日進行市長競選民主黨初選的排序複選制計票，經過11輪比拚，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以51.1%的得票率暫時排在首位，僅領先第二位的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)2%；不過，選舉委員會隨後表示，計票可能存在問題，暫緩公布結果；本輪計票僅計算提前投票 和初選日投票，最終結果要等待計入13萬張不在籍選票和宣誓選票，預計在7月12日當周出爐。

初選日初步計票後，亞當斯以31.7%的第一順位得票率排在第一，領先第二名威利(Maya Wiley)約9%；威利得票率為22.2%，排在第三的賈西亞得票率19.5%；楊安澤 排在第四，得票率11.7%，他已在初選夜認輸。

根據選舉委員會29日下午公布的計票結果，經過11輪排序複選制初步計票後，賈西亞反超威利位居第二，在最後一輪以48.9%的得票率小幅落後亞當斯；在仍有約13萬張不在籍選票和宣誓選票未計入的情況下，勝負依舊未定；由於29日公布的計票數量與初選日相差約10餘萬張，選舉局表示目前正在查找原因，並撤回了下午公布的計票結果。

值得注意的是，若按照選舉委員會29日公布的數據，賈西亞之所以能在排序複選制歸票中後來居上，得益於她在臨近初選日時與楊安澤的結盟；當時兩人為了對抗亞當斯，楊安澤直接呼籲支持者第二順位選賈西亞，不過未得到賈西亞投桃報李。

排序複選計票結果顯示，在第九輪計票中，楊安澤以14.9%的得票率被淘汰，這時賈西亞仍以23.8%的得票率不敵威利的26.2%；第十輪將楊安澤排在第一位的選票分給剩餘的參選人後，賈西亞以29.8%的得票率微弱優勢反超威利的29.3%，晉級最後一輪；數據顯示，楊安澤為第一順位的選票中，有45.7%選擇賈西亞為第二順位，亞當斯38.5%，威利15.8%。

同時，有進步派色彩的賈西亞，也因進步派龍頭威利的淘汰而受益，讓她得以將與亞當斯的差距縮小到2%；數據顯示，支持威利的選票中，有高達72.5%將賈西亞排第二，僅27.5%將亞當斯排第二。

另外，在市主計長的競選中，市議員蘭德(Brad Lander)對市議長張晟(Corey Johnson)的領先差距也縮小；初選夜計票，蘭德以31.3%的第一順位得票率領先張晟的22.5%；但經過排序複選制計票，差距縮小到3%左右，蘭德僅以51.7%對48.3%領先；另一市級職位公益維護人，現任的威廉姆斯已在初選日確定獲勝。