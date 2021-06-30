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紐約客談／紐約市繼續放鬆防疫令 是否明智

紐約客談

目前紐約已經解除疫情緊急狀態，所有領域都在回歸正軌，市長白思豪29日宣布已接種新冠疫苗的市府員工，返工後不需要再在工作場所戴口罩，然而與此同時，Delta變種病毒傳播速度加快，洛杉磯已呼籲勿論接種與否，最好在室內戴口罩，相比之下，紐約市的這一決定，就有操之過急之嫌。

白思豪說，他知道會有不少人對這一決定持懷疑態度，「但你猜怎麼著？現在這個時機剛好。」紐約市已準備好了，總而言之，目前紐約在與Delta變種病毒的賽跑中，處於領先位置。

他的這番言論不禁讓人想起去年3月初，紐約已出現確診病例，白思豪卻鼓勵大家不要懼怕，照常搭地鐵出行，該舉在日後也給他帶來無數的批評。

即將到來的國慶日長周末，紐約梅西煙火已確定盛大回歸，長島瓊斯海灘的國慶煙火也將燃放；相比之下，新州多處海灘都已宣布取消煙火，以防民眾聚集。

雖然當前美國疫情狀況較為明朗，各行各業都開始重回正軌，民眾開始歡度夏季，也再次展現自信的心態，但變種病毒來勢洶洶，與其等到疫情數字再次飆升時才部署防控措施，還不如現在就更謹慎地應對重啟。

當下，位於曼哈頓的刑事法院、州法院和聯邦法院仍嚴格遵守防疫準則，進入大樓前要先回答新冠相關三個問題，然後在門口檢測體溫，在法庭內要戴口罩和保持社交距離，且法庭每張桌子都有擋板；這些舉措也許現在看似不那麼重要，然而一旦疫情數字再次上升，也許那些過早放鬆警惕的機構會悔之莫及。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 疫情 變種病毒

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