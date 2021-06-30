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防疫再鬆綁 白思豪：完全接種市府員工 上班免口罩

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，即日起已完全接種的市府員工，工作時不必再戴口罩。（市長辦公室提供）
白思豪表示，即日起已完全接種的市府員工，工作時不必再戴口罩。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，從即日起，已完全接種新冠疫苗的市府員工，工作時不必再戴口罩，也不必保持社交距離，但未接種者以及需要與公眾接觸的人員仍須戴口罩；白思豪還說，市府尚無計畫採取更多防疫措施來遏制Delta變種病毒傳播，希望民眾盡快接種疫苗。

白思豪表示，市府所有機構必須在7月6日前落實上述指示；他說，在符合聯邦疾病防治中心(CDC)防疫要求的情況下，市府的目標是到9月時，完全解除所有市府工作場合的一切防疫限制；「我們這樣做因為現在的時機是合適的，人們已經準備好了，這樣也是為更大規模放開防疫限制做準備；不過，沒有接種疫苗的市府員工，工作時仍須戴口罩、並保持社交距離。」

此前有數據顯示，較為危險的Delta變種病毒在紐約市內呈加速傳播趨勢，市府也表示將嚴密關注，但白思豪說，目前市府並未考慮出台更多限制Delta變種病毒傳播的防疫措施。

Delta病毒已經讓疫苗接種率超過50%的以色列疫情再度爆發，也讓洛杉磯重新發布室內口罩令，但白思豪並不打算採取更多防疫舉措；他說，目前全市已有超過400萬人完全接種，呼籲民眾盡快接種，「現在抗疫的底線是，我們的接種率要跑贏Delta變種病毒的傳播。」

目前，Delta變種病毒感染者已占紐約市新增病例的一半，但紐約市的感染率仍處於疫情開始以來最低；市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，大規模接種疫苗將有助於防範Delta病毒傳播，「完全接種者仍可不戴口罩，我對疫苗的保護力有信心。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，Delta變種病毒在紐約市加速傳播，應該作為促使市民接種疫苗的警訊，「疫苗能帶來有效保護，尤其是避免出現感染Delta變種後出現重症。」

疫苗 紐約市 變種病毒

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