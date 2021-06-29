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1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

全州單日新冠病歿 去年9月以來最低

記者和釗宇／紐約報導
市府表示正嚴密關注該變種的傳播情況，提醒未接種疫苗的人士盡快接種。（市長辦公室提供）
市府表示正嚴密關注該變種的傳播情況，提醒未接種疫苗的人士盡快接種。（市長辦公室提供）

紐約州新冠疫情持續降溫，州長葛謨(Andrew Cuomo)28日表示，全州日新增死亡病例已創下去年9月以來新低；不過，鑒於Delta變種病毒正在全球肆虐，市長白思豪(Bill de Blasio)表示紐約市正嚴密關注該變種的傳播情況，並提醒未接種疫苗的人士盡快接種疫苗；目前，Delta變種病毒感染者已占全市新增病例的近四分之一。

州府數據顯示，全州七天平均新冠檢測陽性率為0.39%，近期一直穩定在0.3%至0.4%之間；27日僅新增三例死亡病例，創下去年9月28日以來新低，已經連續多日維持在個位數；同時，全州已有近60%的居民至少接種一針疫苗，53.7%的人完全接種。

葛謨表示，雖然疫情已經得到壓制，「但我們仍須盡量讓每個人都接種疫苗；接種的人數越多，我們就距離徹底戰勝疫情越近。」

同時，接種疫苗也對抵禦Delta變種病毒至關重要；市衛生局數據顯示，目前全市新增病例中，感染Delta病毒的已占約23%，比四周之前的約10%大幅增長；白思豪表示，市府正在嚴密關注Delta病毒的傳播情況，以及其可能在未感染人群中的更多傳播。

市長辦公室公共衛生資深顧問法瑪(Jay Varma)也強調，抗疫之戰仍未結束，表示接種疫苗才是抵禦Delta變種病毒的最好方法，「儘管這個變種病毒的傳染性更強、更危險，但疫苗仍然對其有效。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，隨著舊版病毒因接種率的提升而逐漸式微，Delta毒株將占主流，尤其是在未接種人群中傳播；「現在Delta病毒肆虐，這對那些未接種的人來說可能是最危險的時刻；所以，若果還有市民仍在權衡要不要打疫苗，答案很簡單，不要再等，現在是接種的最佳時機。」

疫苗 變種病毒 疫情

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