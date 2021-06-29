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媲美梅西…瓊斯海灘國慶煙火回歸

記者朱蕾／紐約報導
長島瓊斯海灘國慶煙火今年回歸。（取自瓊斯海灘官網）
長島瓊斯海灘國慶煙火今年回歸。（取自瓊斯海灘官網）

獨立日煙火秀今年重返紐約長島瓊斯海灘州立公園(Jones Beach State Park)，預計於7月4日晚9時30分開始，持續25分鐘的煙花燃放堪比紐約市的梅西煙火秀，歡迎民眾共享盛舉。

瓊斯海灘獨立日煙火秀去年因新冠疫情取消，紐約州公園、娛樂及歷史保護辦公室(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)負責人庫利塞德(Erik Kulleseid)表示，「對於居民和遊客來說，沒有比在我們頗具標誌性的州立公園之一放煙花來慶祝美國生日更好的方式了，感謝紐約人過去一年的勇氣和毅力，讓這樣的傳統今年延續。」

該辦公室長島地區主任高爾曼(George Gorman)表示，此次獨立日煙火表演將包含500顆紅、白、藍愛國主題的煙花，廣播電台將在放花時同時播放音樂；「這是近25年來的長島傳統，隨著我們走出疫情，此次活動將帶給民眾強烈的愛國主義感覺。」

高爾曼還表示，由於約七成紐約人已經接種至少一劑疫苗，瓊斯海灘的停車場、海灘、木板步道和特許經營區現在完全開放。不過他也建議，尚未接種疫苗且無法保持社交距離的民眾應該戴上口罩。

煙火秀當晚會有交通管理，州警將在活動結束後引導車輛以緩解擁堵。除了駕車前往，民眾還可乘坐公車、遊輪、或在附近的餐館或公園壯觀的煙花秀。

7月4日，納蘇郡內快線公車(Nassau Inter-County Express)將以周末的正常班次表運行前往瓊斯海灘州立公園的公車，開往海灘的公車將於上午8時30分至晚8時30分發車，從自由港(Freeport)長島鐵路站每半小時一班，從罕普斯狄中轉中心(Hempstead Transit Center)每一小時一班。返程公車將在煙花秀結束後30分鐘開始運行，直到所有乘客都被接走。巴士乘客必須戴口罩，並鼓勵保持社交距離。

公車更多信息請訪問nicebus.com/Passenger-Information/Jones-Beach。

紐約市 長島鐵路 州立公園

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