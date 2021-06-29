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排序複選初步計票今揭曉 超4成選民選滿5人

記者和釗宇／紐約報導
市選舉委員會29日將公布市級初選的排序複選制初步計票結果。（記者和釗宇／攝影）
市選舉委員會29日將公布市級初選的排序複選制初步計票結果。（記者和釗宇／攝影）

紐約市選舉委員會29日將公布市級初選排序複選制初步計票結果，目前布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)在市長初選的第一順位得票率領先第二名近10%，不過結果仍然存在變數；數據顯示，超八成選民選擇了至少兩位參選人，更有超四成選民選滿五位；數據顯示，全市至少有100萬選民在初選中投票，投票率約為30%。

目前在已開出的97%的選票中，亞當斯第一順位得票25萬3234張，得票率為31.7%；前市長白思豪法律顧問威利排在第二，得17萬7722票，得票率22.2%；前市清潔局長賈西亞排在第三，得15萬5812票，得票率19.5%；楊安澤排在第四，得9萬3291票，得票率11.7%，但他已在初選夜認輸。

選舉委員會29日將首次運行排序複選制計票軟體，並公布非官方結果，但這一輪不包括不在籍選票和宣誓選票；根據非營利組織Common Cause/NY和Rank the Vote NYC統計的數字，有高達83%的選民選擇了至少兩名參選人，72%的選民至少選擇了三位，更有42%的選民將五位全部選滿。

儘管有專家此前表示，亞當斯的領先優勢已近10%，威利和賈西亞翻盤可能性很小，但二人並未放棄希望，一直呼籲支持者保持耐心；賈西亞團隊的民調助理則表示，如果選擇威利的支持者中大多數將賈西亞放在第二順位，則賈西亞有可能反超亞當斯；而且，賈西亞在臨近初選時也與楊安澤結盟，當時楊安澤呼籲支持者將賈西亞排在第二順位。

此外，選舉委員會數據顯示，預計至少有100萬選民參加了初選投票，約占紐約市註冊選民的三成；民主黨初選的投票率約為27%，共和黨僅為11%；相比之下，2013年市長選舉中，民主黨初選的投票率為22%，共和黨為13%。

其中，19萬1000人參加了提前投票，約66萬人在初選日投票，目前選舉委員會也已收到了近13萬張不在籍選票；到7月6日，選舉局才會納入不在籍選票和宣誓選票，並再次運行計票軟體，預計在7月12日當周才能公布最終官方結果。

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