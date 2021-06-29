時報廣場又槍響 將大增警力

警方通緝開槍兇嫌。(市警提供)

曼哈頓時報廣場 周末發生兩派人馬爭執開槍，導致無辜路人遭流彈波及受傷，而上月初在該處附近也發生另一起槍擊 案，三人被流彈擊中；警方28日公布嫌犯照像，呼籲民眾協尋，市長白思豪(Bill de Blasio)也表示，將會在時報廣場加派大批警力，保障遊客和民眾安全。

根據警方公布的現場監視器畫面，一名非洲裔男嫌光天化日之下，在位於第七大道與西45街的萬豪酒店(Marriott Hotels)附近的大街上拔槍朝著前方射擊，路人見狀四處奔逃。

警方在西45街的Minskoff劇院外找到數個彈殼，相信該名受傷男子並非嫌犯鎖定的攻擊目標，並正在調查該起事件是否與附近兜售CD的人以及其背後團體有關。

白思豪28日對該起槍擊案評論，表示「不可接受，不會容忍」；他也表示將在時報廣場增派警力，讓警察「占滿整個區域」(flood the zone)，讓正在從新冠肺炎疫情中復甦的紐約市 更加安全，也讓回流的遊客感到安心，「我們不能讓槍擊案給觀光客留下不好的印象。」他說，「紐約的復甦力道穩定且強勁，我們需要做更多措施才能讓這個趨勢持續。」

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)則表示，開槍男嫌年約20多歲，當天與其他人發生爭執後開槍，他在開槍後沿著45街往第六大道方向逃跑。

根據警方消息，27日下午約5時15分，21歲的海軍陸戰隊員保林(Samuel Poulin)與家人從上州進城觀光，在路過位於第七大道與西45街的萬豪酒店附近時，被流彈擊中背部，在警察趕到現場後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，無生命危險

上個月初在時報廣場，才發生31歲的非法CD販子穆哈莫(Farrakhan Muhammad)瞄準自己的兄弟開槍，沒想到流彈卻導致路過的一名四歲幼童和一名外州遊客等三名無辜路人受傷；此次意外發生地點，僅離上月案發地點一個街區之遠。

哈里森說，在近日的連續兩起槍擊案後，在時報廣場加派警力「相當重要」，他也表示無論犯罪事件大小，市警也會在附近加強執法，其中也包括嚴打非法兜售CD份子。

目前開槍男嫌仍在逃，警方呼籲若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。