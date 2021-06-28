羅偉強長跑穿越紐約州 為醫學研究籌款

羅偉強推著裝有他的用品和輕便露營裝備的嬰兒推車，正在長跑穿越紐約州。(取自羅偉強臉書)

紐約長島貝斯佩吉(Bethpage)華裔居民羅偉強(Wai Law)正在長跑穿越紐約州 ，這是為期約十天、全長555哩的公益長跑，羅偉強望通過此行動為帕金森症和癌症的研究和治療籌款，並希望喚起社會對這些病症的更多關注和重視。

54歲的羅偉強於25日早上從紐約上州 水牛城(Buffalo)外港(Outer Harbor)出發，沿著新建成的帝國州步道(Empire State Trail)，準備一路跑到紐約市曼哈頓 的砲台公園(Battery Park)。

「戶外活動、尤其是跑步，對我來說已經不僅僅是運動，這也是幫助組織、社區和家庭的有力方式。」羅偉強說，「我為那些無法跑步的人跑，並通過跑步為重要的醫學研究籌集資金、幫助支付一些家庭在面對醫療危機時可能需要的費用。」

羅偉強曾創造過在跑步機上跑步48小時的全國紀錄；還曾在為期六天的一哩循環跑中，跑完373哩；去年，他在24 小時內，從紐約上州紐柏茲(New Paltz)一路跑到皇后區法拉盛的花旗球場(Citi Field)，全程103哩；還跑過無數的馬拉松、超級馬拉松和鐵人三項，為醫學研究和治療籌集善款。

25日羅偉強又開始了他新的長跑之旅，這次是他迄今為止最大的一次挑戰，將從水牛城一路跑到曼哈頓砲台公園，為紐約州立石溪大學(Stony Brook University)的托馬斯哈特曼帕金森研究中心和致力於血癌研究和治療的慈善組織Leukemia & Lymphoma Society籌集資金。

羅偉強將在無人協助的情況下跑步，並推著一輛裝有他的用品和輕便露營裝備的嬰兒推車，目標是在約十天內完成。

從25日早上出發後，羅偉強在社群媒體上記錄每天的感受。這幾天裡，他遇到各種困難，包括炎熱、潮濕的天氣，迷路，推著約50磅種的嬰兒車等，沿途也結交了一些新朋友；26日到27日的夜晚對他是艱難的一夜，在接近深夜時，仍找不到合適的露營地；他忍者劇烈的下腹部疼痛跑了十哩後，只能放棄尋找，最終在一座橋下過夜。

更糟糕的是，他的一半物品掉進水裡，因為他筋疲力盡時，忘記鎖推車輪子；羅偉強說，當時情況很可怕，但他也很幸運，嬰兒車被水邊的一些藤蔓和岩石夾住了。

27日早上，羅偉強繼續向著目的地前進。他的目標是籌集5萬5555元，有意捐款者請至網站：https://bit.ly/3y1b2cW(帕金森研究中心)或https://bit.ly/3x0GKqh(Leukemia & Lymphoma Society)。