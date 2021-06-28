同志自豪大遊行復辦 「持續奮鬥」主題登場

紐約市同志自豪大遊行恢復舉辦，以「持續奮鬥」為主題。（歐新社）

因新冠疫情 而暫停一年的紐約市 「同志自豪大遊行 」(NYC Pride March)，27日恢復舉辦，今年以「持續奮鬥」(The Fight Continues)為主題，表示在疫情當下，警察暴力、經濟受創、氣候災難等議題之下，社會仍面臨許多不同的問題，希望透過慶祝LGBTQ族群以及性別平權，鼓舞人們不要放棄。

今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(截自線上活動畫面)

LGBTQ族群代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)；1969年6月28日，在社會對非異性戀者普遍不友善的背景下，市警臨檢位於格林威治村(Greenwich Village)的「石牆」(Stonewall)同志酒吧，引起當地LGBTQ社群暴動反抗，掀起同志平權運動。

今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(取自推特)

為此，紐約市從1970年開始舉辦「同志自豪大遊行」，去年受到疫情影響，活動改為全線上，今年則因疫情和緩放寬限制，在線上、線下同步舉行，包括有現場表演、第五大道上的小型遊行，並要求與會者遵守市府公眾活動的防疫方針，不過今年大部分的活動內容，仍維持在線上進行。

主辦方「紐約驕傲」共同主席André Thomas表示，今年的「持續奮鬥」主題，反映全世界在疫情籠罩的同時，還有警察暴力、犯罪率上升、經濟受創、氣候災難、剝奪選民權利的暴力行為，在執法單位的性平議題等，整個社會仍有許多不同的問題有待解決，於此同時整個社會需要找到團結的力量，一起面對這些問題，為眾人而戰。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)參與現場遊行。（詹樂霞辦公室提供）

每年在6月的「同志驕傲月」(Pride Month)，不少商家都會推出期間限定商品、活動，與民眾一同慶祝；今年在哈德遜園區(Hudson Yards)有一間快閃理髮店，提供「無性別剪髮」，無論男女，想剪什麼髮型都可，店家在受訪時表示，髮型無關性別，但能展現個人風格。

華人髮廊業主則表示，多數顧客仍按照傳統要求剪髮，「髮藝」理髮店業者王小雲說，該店的顧客群除了華人，也有部分外族裔，大部分客人仍會按照性別選擇剪髮的造型；不過她也說，該店雖沒有特別強調所謂的「無性別剪髮」，但近年來的確有看到愈來愈多女性要求剪偏男性的短髮，也有部分男性顧客蓄長髮，綁成包頭或是馬尾。