我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

同志自豪大遊行復辦 「持續奮鬥」主題登場

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市同志自豪大遊行恢復舉辦，以「持續奮鬥」為主題。（歐新社）
紐約市同志自豪大遊行恢復舉辦，以「持續奮鬥」為主題。（歐新社）

因新冠疫情而暫停一年的紐約市「同志自豪大遊行」(NYC Pride March)，27日恢復舉辦，今年以「持續奮鬥」(The Fight Continues)為主題，表示在疫情當下，警察暴力、經濟受創、氣候災難等議題之下，社會仍面臨許多不同的問題，希望透過慶祝LGBTQ族群以及性別平權，鼓舞人們不要放棄。

今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(截自線上活動畫面)
今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(截自線上活動畫面)

LGBTQ族群代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)；1969年6月28日，在社會對非異性戀者普遍不友善的背景下，市警臨檢位於格林威治村(Greenwich Village)的「石牆」(Stonewall)同志酒吧，引起當地LGBTQ社群暴動反抗，掀起同志平權運動。

今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(取自推特)
今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(取自推特)

為此，紐約市從1970年開始舉辦「同志自豪大遊行」，去年受到疫情影響，活動改為全線上，今年則因疫情和緩放寬限制，在線上、線下同步舉行，包括有現場表演、第五大道上的小型遊行，並要求與會者遵守市府公眾活動的防疫方針，不過今年大部分的活動內容，仍維持在線上進行。

主辦方「紐約驕傲」共同主席André Thomas表示，今年的「持續奮鬥」主題，反映全世界在疫情籠罩的同時，還有警察暴力、犯罪率上升、經濟受創、氣候災難、剝奪選民權利的暴力行為，在執法單位的性平議題等，整個社會仍有許多不同的問題有待解決，於此同時整個社會需要找到團結的力量，一起面對這些問題，為眾人而戰。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)參與現場遊行。（詹樂霞辦公室提供...
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)參與現場遊行。（詹樂霞辦公室提供）

每年在6月的「同志驕傲月」(Pride Month)，不少商家都會推出期間限定商品、活動，與民眾一同慶祝；今年在哈德遜園區(Hudson Yards)有一間快閃理髮店，提供「無性別剪髮」，無論男女，想剪什麼髮型都可，店家在受訪時表示，髮型無關性別，但能展現個人風格。

華人髮廊業主則表示，多數顧客仍按照傳統要求剪髮，「髮藝」理髮店業者王小雲說，該店的顧客群除了華人，也有部分外族裔，大部分客人仍會按照性別選擇剪髮的造型；不過她也說，該店雖沒有特別強調所謂的「無性別剪髮」，但近年來的確有看到愈來愈多女性要求剪偏男性的短髮，也有部分男性顧客蓄長髮，綁成包頭或是馬尾。

今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(取自推特)
今年的同志驕傲大遊行在線上、線下都有活動舉行。(取自推特)

疫情 紐約市 遊行

上一則

羅偉強長跑穿越紐約州 為醫學研究籌款

下一則

排序複選制投票混亂 市議員提重回舊選制

延伸閱讀

宅在家髮型失控 Ella變身「魔髮師」

宅在家髮型失控 Ella變身「魔髮師」
紐約市周末迎高溫 全市室外泳池開放 室內仍關閉

紐約市周末迎高溫 全市室外泳池開放 室內仍關閉
紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒

紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒
紐約華裔增幅最大 76%英語不佳

紐約華裔增幅最大 76%英語不佳
穩步復甦 紐約市地鐵乘客量 創疫期新高

穩步復甦 紐約市地鐵乘客量 創疫期新高

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免