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Delta病毒 紐約市傳播加速

記者和釗宇／紐約報導
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)27日表示，全州新冠疫情繼續降溫，除住院率等指標再創新低外，全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗；但數據顯示，儘管疫情數字持續下降，已在全球其他地區肆虐、源自印度的Delta變種病毒紐約市的傳播呈加速態勢。

州府數字顯示，全州七天平均新冠檢測陽性率目前為止0.38%，繼續保持在低位；全州新冠住院人數降至330人，ICU住院人數降至85人，插管治療人數降至43人，均創下疫情開始以來新低；同時，全州已經施打2102萬2587劑新冠疫苗，已有71.7%的成年人至少接種一針，64.3%的成年人已完全接種。

葛謨表示，疫苗仍然是戰勝疫情的最佳武器，「疫苗是安全、有效、免費的，所有民眾都能很方便地接種；如果你還沒打疫苗，可以了解我們的獎勵項目，盡快接種，這樣就能讓我們的生活盡快恢復正常。」

不過，儘管疫情已經降溫，變種病毒帶來的隱憂仍未消除；市衛生局數據顯示，目前全市已有一般的新增病例感染的是變種病毒；其中，在過去四周的累計新增病例中，最為危險的Delta變種病毒感染者已占10%，其傳播呈加速趨勢；例如，6月5日當周，Delta變種病毒感染者僅占紐約市新增病例數的5.6%，這一比率在一周後增至22.7%，僅次於英國變種病毒B.1.1.7所占的25.8%。

不過，現有新冠疫苗已證明能夠有效抵禦Delta變種病毒，避免感染者出現重症和死亡；紐約市已有超過一半市民完全接種。

目前尚未發現發現Delta病毒的傳播導致紐約市的新冠陽性率增加，目前全市僅有三個郵遞區號上周的新冠檢測陽性率高於2%，而且這些地區每周新增的病例數均未超過14例。

接種率方面，曼哈頓依然排名第一，有67%的居民至少接種一劑，62%的居民已經完全接種；皇后區排在第二，57%的人已完全接種；接種率最低的史泰登島，至少接種一針的人數比率也達到了50%。

紐約市 變種病毒 疫苗

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